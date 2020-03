DI: Lendify förbereder börsnotering

Den svenska låneutmanaren Lendify, kommer ta in 700 miljoner kronor från investerare och pengarna kommer användas till en kommande börsnotering, uppger källor för DI Digital.



DI Digital skriver att Lendify just nu genomför en pre-IPO finansieringsrunda, där befintliga och utvalda investerare erbjuds köpa aktier i bolaget inför en kommande börsnotering. Lendify pitchar nu idén till ett antal lokala och internationella banker.



Utöver förberedelsearbetet förhandlar även bolaget om att ta in ett nytt miljardbelopp i institutionellt kapital för att utvidga bolagets utlåningskapacitet, skriver tidningen med hänvisning till källor.



Lendify, som grundades 2014, har de senaste åren vuxit sin verksamhet från blancolån och lån mellan privatpersoner, till att bli en mer traditionell låneförmedlare. I höstas ansökte bolaget om tillstånd hos Finansinspektionen för att få ge ut bolån och sparkonton.



Nordea, DNB och Insight Investment är några av de bolag som investerade i bolaget under 2019. Under höstens nyemission som drog in 197 miljoner kronor värderades bolaget till 1 miljard kronor, räknat före tillskottet från nyemissionen.

Källorna uppger för tidningen att noteringen kommer ske tidigast under 2021.

