Riksbanken bortser från hur marknaden ser ut

Under pågående coronapandemi lämnas inga oberörda och de långsiktiga negativa konsekvenserna för Sveriges ekonomi kommer att vara påtagliga. Några av de som drabbas hårdast ekonomiskt är småföretagarna som inte kommer att ha samma kundflöden under perioden när karantän och socialt avståndstagande är rekommenderat. Även om åtgärdsprogram från både Riksbanken och regeringen presenterats under veckan så återstår frågan - vem kommer egentligen att nås av stödet? Och varför har inte fler tillfrågats och tagits med i utformningen av åtgärderna?



Tidigare i veckan presenterade Riksbanken sitt åtgärdspaket för att underlätta kreditförsörjningen, där bland annat mer pengar kommer kunna lånas ut till bankerna. En lösning som på pappret låter bra då större resurser kommer kunna allokeras till exempelvis drabbade småföretagare. Men tyvärr har Riksbanken i utformningen av programmet bortsett från hur det faktiskt ser ut på marknaden idag. En marknad där mindre företagare redan tidigare har haft svårt att få lån av storbankerna och tvingas vänta länge på besked.



Många av de mindre företagen har kapital så att de klarar sig i maximalt två veckor - då ska de inte behöva sitta och vänta på besked från banken. De är i behov av likviditet snabbt och för att man som långivare ska klara av det krävs fullt ut digitala processer och algoritmbaserade system. De traditionella bankerna saknar den beredskap som krävs för att snabbt kunna få ut hjälpen. Däremot har digitala aktörer en god möjlighet att göra en stor samhällsinsats om rätt uppbackning erbjuds.



Historiskt sett har vi och andra liknande digitala aktörer större erfarenhet av att låna ut pengar till småföretagare än bankerna. Sedan millennieskiftet har antalet startade företag per år ökat, samtidigt som bankernas kurva för utlåning trendar åt andra hållet.



Det är därför märkligt att Riksbanken väljer att inte ta med det perspektivet från eller inkludera de som faktiskt besitter mest erfarenhet av utlåning till de mindre företagen. Även om bankerna erbjuds att låna mer pengar är risken överhängande att småföretag i rådande läge får hjälp för sent, eller att de helt står utan. Qred ställer sig helt enkelt skeptiska till vilka som faktiskt kommer nås av hjälpen nuläget.



I skrivande stund har dessutom källor uttalat sig om att storbanker tackar nej till Riksbankens 500 miljarder med kommentaren att ‘de har så de klarar sig’ samt att de verkar anse att kostnaden för att låna från Riksbanken är för hög, i jämförelse med den vanliga upplåningen de gör. Ytterligare ett tecken på att bankerna inte är de som är bäst anpassade för att hjälpa småföretag i tider som dessa.



Slutligen, 4 av 5 jobb skapas av småföretag så utan dem skulle Sveriges ekonomi stanna av. Allas insatser kommer därför att vara viktiga för att ge landet den kickstart som inom kort kommer att behövas. Då är det av största vikt att perspektiv från oss och andra digitala aktörer med erfarenhet av lån till småföretag tas med i utformning av åtgärd. Det här är inte rätt tidpunkt att utesluta de som förstår småföretagare. Vi kommer alla att behöva hjälpas åt.



Andrea Romander

Head of communications på fintechbolaget och bankutmanaren Qred.

