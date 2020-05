Nyckeln till framgång handlar om att lära känna sig själv

Är du narren som kan allt – eller den visa som vet sig kunna lite?

Att ösa ur sig citat som vore de en outtömlig källa är vanligt inom investeringsvärlden. Är det inte Lynch’s ”Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves”, så är det Buffetts ”Price is what You pay, value what You get”. Alla citat har olika innebörder för oss, då vi alla är unika och utgår från lika unika situationer. Dock finns det ett citat som gäller oss alla och faktum är att det inte är myntat av en erkänd investerare, utan av en författare: ”A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool”.

Trots att det har gått cirka 375 år sedan William Shakespeare myntade dessa ord är de lika essentiella idag. Dess relation till Sokrates ”Den enda sanna visdomen är att veta att du inte vet någonting” är också lika slående som träffande.

”Vad har nu detta med investeringar att göra”, undrar du. Svaret är: ”allt”. Du kan vara hur duktig som helst på att räkna, men har du inte psyket – och ödmjukhet inför såväl dina styrkor som svagheter – riskerar du att förlora mer än vad du vinner. Att kunna kalkylera och räkna på nyckeltal är en stark och viktig kunskap, men klarar du inte av volatilitet, röda siffror och mycket negativa skriverier om dina innehav är risken stor att du säljer med en förlust. Därmed är det viktigt att vara insatt och kunnig inom det psykologiska spelet på börsen. Med kontroll över dina känslor och tankar ökar dina möjligheter till än kraftigare avkastning avsevärt.

Min nya bok ”Börspsykologi – så blir du en bättre investerare” fokuserar helt på psykologin bakom lyckade investeringar och dess roll för såväl småsparare som större investerare. I boken samlar jag konkreta verktyg för att bättre förstå sig själv och marknaden, vilket är nyckeln till mer lyckade investeringar, som jag ser det. Jag vill hjälpa läsarna att svara på tankar och frågor som dessa:

Känner du ett behov av att du måste in på marknaden nu då det tycks ha vänt? Flockmentalitet och akronymen FOMO – Fear Of Missing Out – är två ständigt återkommande mentala fallgropar och båda bottnar i vår biologi. På savannen för 30 000 år sedan var vi beroende av flocken. Utan en stam var möjligheten till överlevnad rent av minimal. I dag har vi inte samma behov, men våra hjärnor har inte utvecklats i samma takt. Vi är innerst inne fortfarande rädda för att bli utelämnade.

Trots att det har gått 48 år sedan Walter Mischels studie har vi än i dag svårt att inte äta marshmallowen trots att vi vet att vi kan få två redan dagen efter. Varför? Ännu en gång finns svaret i vår biologi och brist på evolution. Vi har nämligen ett tankesystem som kallas ”system 1” och även om det har hjälpt oss att överleva, har det också gjort att vi mer ofta än sällan gör mindre kloka beslut. System 1 skapar och följer mönster, reflekterar inte mycket, förlitar sig till slumpen och tar beslut fattade på känslorna i stundens hetta – saker som inte är passande för en rationell, logisk och långsiktig investerare!

Känner du en press att agera? Att ständigt vara aktiv? Att du ”måste” göra något?

För det första – vem har sagt att du måste? Begrepp som ska, måste och tvungen är förknippade med stress och press. Tror du att Tiger Woods blev världens bästa golfare för han var tvungen? Nej, han ville! Måste du vara aktiv? Måste du agera? Vem säger det? Att inte göra något, det är att göra något! Det är filosofi, men att sätta sig ned och reflektera och komma fram till beslutet att vänta; att avvakta är att göra något!



Det här vara bara några exempel på vilken roll hjärnan spelar för vårt agerande som investerare. Nyckeln till framgång handlar nämligen om att lära känna sig själv. Att inte pressa och stressa sig. Hellre ett litet steg framåt än ett kraftigt och sedan två bakåt. DET finns ingen anledning att skynda; ty sköldpaddan vinner alltid.

Cristofer Andersson

Författare till boken: ”Börspsykologi – så blir du en bättre investerare”.

