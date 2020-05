Daytraderns storköp på 20 Mkr fick EBM på spåret

Nordnets handlarrum på Biblioteksgatan i centrala Stockholm var en av de platser som Ekobrottsmyndigheten slog till mot på tisdagen i förra veckan. Målet var att säkra bevis i den insiderutredning som pågår efter SBB:s bud på Hemfosa i november förra året. I lokalerna hade två av de som misstänks för insiderhandel sina arbetsstationer nära varandra.

Misstanken är att information om budet läckt ut bland en grupp personer som har kopplingar till SBB:s grundare och vd Ilija Batljan, vilket Realtid rapporterade om igår. Tre personer ska sedan ha gått in i Hemfosa-aktien.

Enligt uppgifter till Dagens Industri ska affärerna ha gjorts mellan 6 och 15 november, då budet offentliggjordes.

Den person som uppges ha gjort den största investeringen, Jakob Ryer, ska enligt ägartjänsten Holdings ha köpt aktier i eget namn för omkring 20 miljoner kronor i november. Han ska sedan ha sålt aktierna under december. Exakt hur stor vinsten blev framgår inte, men Hemfosas aktiekurs steg rejält efter budet. Budpremien var 22 procent vilket indikerar att vinsten kan ha hamnat i häradet 4 miljoner kronor.

Jakob Ryer är gift med Elin Ryer, dåvarande styrelseledamot i Odd Molly. Han spelade en viktig roll när Odd Molly gjorde upp om två förvärv där Ilija Batljan var motpart. Dessa förhandlingar pågick vid samma tidpunkt som Hemfosa-budet förhandlades.

Den första affären var köpet av en logistikfastighet från Ilija Batljans privata bestånd. Odd Molly betalade 75,6 miljoner kronor i form av nytryckta aktier till Ilija Batljan.

Den andra affären gällde handelsplattformen Used by där Batljan också var delägare via bolag med 14,75 procent. Även i denna del betalade Odd Molly med aktier.

Used bys ägarlista överlappar till stora delar med Odd Mollys storägare. Verksamheten startades 2015 av Elin Ryer och hennes far Christer Andersson, en av grundarna till Odd Molly. Under åren har fler parter gått in med pengar, däribland Ilija Batljan.

Elin Ryer och Jakob Ryer tillhörde själva storägarna i Used by via ett gemensamt ägarbolag. Även Odd Mollys ordförande Patrik Tillman hade en ägarpost genom holdingbolaget Kattvik Financial Services.

De nära ägarbanden mellan bolagen gjorde att särskilda majoritetsregler behövde följas när affären skulle röstas igenom.

"Eftersom Jakob Ryer, som är gift med Elin Ryer som är styrelseledamot i Odd Molly, har ett bestämmande inflytande över Nes Capital AB samt eftersom Patrik Tillman, som också är styrelseledamot i Odd Molly, har ett bestämmande inflytande över Kattvik Financial Services AB måste ett beslut om att genomföra apportemissionen biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman", heter det i kallelsen.

Men Odd Molly behövde också stärka likviditeten och här spelade både Ilija Batljan och Jakob Ryer viktiga roller. Batljan lånade ut 18,9 miljoner kronor för att fastighetsaffären skulle finansieras fullt ut.

Jakob Ryer tecknade samtidigt privat Odd Molly-aktier i en riktad nyemission. Totalt gick han in med 8 miljoner kronor. Lika mycket pengar kom från M2 Capital Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult och Mia Arnhult, bolaget som vid tidpunkten var största ägare i Odd Molly.

Transaktionerna godkändes på extrastämman som hölls den 19 december och samma dag slutfördes affärerna. Det innebar att Ilija Batljan seglade upp som största ägare i klädbolaget. Tanken var att hans fru Sanja Batljan skulle gå in i styrelsen men dessa planer skrinlades efter insidertillslaget i förra veckan.

Dagen efter Odd Molly-stämman gick den första acceptfristen ut för SBB:s bud på Hemfosa. Budtiden fick förlängas en gång för att SBB skulle komma över den heliga gränsen 90 procent då en tvångsinlösen kan genomföras på resterande andelar. Först den 10 januari i år kom beskedet att denna gräns var nådd. Då hade Jakob Ryer redan sålt sin storpost i bolaget, enligt Holdings uppgifter.

Realtid har sedan i måndags vid upprepade tillfällen sökt Jakob Ryer via telefon, mail och sociala medier. Han har inte gått att nå för en kommentar.

Samtliga personer som anhölls i förra veckan har släppts. De förnekar brott.