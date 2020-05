Daytrader-trio bakom insidermisstankar i Hemfosa

På eftermiddagen den 5 maj gick fastighetsbolaget SBB ut med uppgiften att grundaren och vd:n Ilija Batljan anhållits av Ekobrottsmyndigheten tidigare under dagen. Misstankarna gällde brott mot marknadsmissbrukslagen, vilken bland annat inkluderar insiderbrott. Aktiekursen föll omedelbart som en sten – som värst med drygt 40 procent – marknaden var chockad. Snart framkom att ytterligare fem personer anhållits i samma tillslag.

Två dagar senare, torsdagen den 7 maj, höll klädföretaget Odd Molly sin ordinarie årsstämma. På förhand såg det ut att bli en odramatisk tillställning. Planen var bland annat att två nya ledamöter skulle väljas in i styrelsen. Det handlade dels om Ilija Batljans fru Sanja Batljan, till vardags vd för Nynäshamnsbostäder, dels Christer Andersson, en av Odd Mollys grundare. Men i sista stund tackade de båda nej till att gå in i styrelsen, något som i princip passerade obemärkt förbi.

Realtid kan nu berätta att de två till synes helt separata händelserna i själva verket var tätt sammankopplade. För att förstå hur måste vi backa bandet till mitten av november förra året.

Ilija Batljan tog då klivet upp till den absoluta toppen av den svenska fastighetsbranschen i och med att SBB lade ett bud på samtliga aktier i branschkollegan Hemfosa. Affären var värd hisnande 23,5 miljarder kronor och innebar att Batljans bolag i ett slag utökade värdet på fastighetsportföljen till närmare 70 miljarder kronor.

Det handlade utan tvekan om fastighetsentreprenörens mest prestigefyllda affär så långt. Det märktes inte minst på rådgivningssidan där SBB radade upp tungviktare som JP Morgan, ABG Sundal Collier, Nordea, Vinge samt Clifford Chance.

Men parallellt med Hemfosa-förhandlingarna, som gick i mål i och med offentliggörandet den 15 november, var Ilija Batljan inblandad i en annan förhandling om en betydligt mindre transaktion.

Hans privata investmentbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad AB var i färd med att sälja en logistikfastighet till Odd Molly. Dessutom hade han via ett annat bolag, Health Runner AB, ägarintressen i Used A Porter International AB, ett bolag som Odd Molly samtidigt ville ta över.

Planen var att Odd Molly skulle få en nystart genom att få tillgång till återkommande intäkter från logistikfastigheten och samtidigt kunna rikta nya erbjudanden mot modemarknaden i form av nättjänsten "Used by", som är inriktad på exklusivare second hand och försäljning av specialkollektioner.

Fastighetsdelen var inte helt enkel att sy ihop. Odd Molly behövde ta ett lån på 95 miljoner kronor i Ålandsbanken i samband med affären. Ilija Batljan lånade ut ytterligare 18,9 miljoner kronor via bolag för att få kreditkalkylen att gå ihop. Ovanpå detta skulle han också få aktier i Odd Molly motsvarande 75,6 miljoner kronor.

I Used by-delen hade han ett mindre ägande. Bakom detta bolag fanns Odd Molly-grundaren Christer Andersson och hans dotter Elin Ryer som också var vd. Ilija Batljan hade gått in som en av de tidiga investerarna i verksamheten. Elin Ryer satt samtidigt i styrelsen för Odd Molly. Både hon och Christer Andersson var dessutom delägare i både Odd Molly och Used by.

Tjänsten kan inte beskrivas som en kommersiell framgång med en omsättning på knappt 900 000 kronor 2018. Däremot hade bolaget fått stor uppmärksamhet för sina samarbeten med kända namn som Alex Schulman, Camilla Läckberg och Sofi Fahrman, vilka är några av de som säljer kläder via tjänsten. Bolaget beskrevs som ett tillväxtcase i pressmeddelandet som gick ut när affären var färdigförhandlad den 19 november.

Odd Molly betalade för hela kalaset med nytryckta aktier vilket gjorde att Ilija Batljan skulle komma upp i ett ägande på över 45 procent i klädbolaget och därmed bli ny största ägare. Den 14 november, dagen innan Hemfosa-budet, skickades därför en ansökan om dispens från budplikt in till Aktiemarknadsnämnden.

"Investmentbolaget respektive Health Runner förhandlar för närvarande med Odd Molly avseende Transaktion F respektive Transaktion K. Avsikten är att offentliggöra de planerade transaktionerna när parterna undertecknat aktieöverlåtelseavtal", summerades ansökan i nämndens beslut.

Enligt uppgifter till Realtid är det dessa bekräftade kontakter mellan Ilija Batljan och Odd Molly-sfären som bland annat ligger bakom insiderrazzian i förra veckan. Men det handlar inte om misstankar om egna förbjudna aktieaffärer utan om personkopplingar till misstänkta insiderhandlare.

Efter att Hemfosa-budet blev offentligt lämnade flera aktörer i marknaden in anmälningar om misstänkt insiderhandel. Det visade sig att en grupp daytraders verkade ha haft väldigt god tajming med sina köp.

De huvudmisstänkta, som alla anhölls i förra veckan, är tre män i 40-årsåldern med lång erfarenhet av finansmarknaden och värdepappershandel. Bland de tre finns bland annat sonen till en svensk miljardär och en person som tidigare åtalats och senare friats för sin inblandning i värdepappersaffärer på en bank.

Trion umgås socialt och ska åtminstone delvis bedriva daytrader-verksamhet från samma lokaler. Det är inte känt med hur stora belopp och på vilket sätt som trion investerade i Hemfosa innan budet kom eller hur stora vinsterna blev.

Realtids granskning visar dock att såväl Ilija Batljan, Elin Ryer som Christer Andersson har kopplingar till daytrader-trion. En tänkbar hypotes i insiderutredningen skulle kunna vara att information om Hemfosa-budet på något sätt har spridits i samband med kontakterna runt Odd Molly-förhandlingarna i november.

När Ekobrottsmyndigheten slog till mot trion valde man att samtidigt också anhålla Ilija Batljan, Elin Ryer och Christer Andersson.

Det var därför Odd Mollys valberedning i sista stund fick formulera om förslaget till ny styrelse vid stämman i torsdags i förra veckan. Både Christer Andersson och Sanja Batljan valde att dra tillbaka sina kandidaturer i sista stund.

Elin Ryer lämnade sin plats i styrelsen i samband med stämman, vilket var planerat sedan tidigare. Hon är kvar i en roll som ansvarig för Used by-tjänsten.

Händelseutvecklingen är en delikat fråga för Odd Mollys nyckelpersoner och storägare. Bolaget har hittills inte kommenterat det inträffade.

Odd Molly backas sedan lång tid tillbaka upp av bland andra fastighetsentreprenören Rutger Arnhult och styrelseproffset Mia Arnhult som sitter i styrelsen sedan många år. Bland storägarna finns också Patrik Tillman och Christina Tillman, som tidigare var vd och idag är ordförande i valberedningen. Patrik Tillman är samtidigt ordförande i styrelsen. Annars är han kanske mest känd som partner på prestigefyllda corpfirman Lenner & Partners.

Varken Patrik Tillman eller Christina Tillman vill lämna några ytterligare kommentarer mer än vad som gått ut hittills från bolaget, vilket bara är en sparsmakad kommuniké från stämman.

"Valberedningen fick som jag skrev information innan stämman att de (Christer Andersson och Sanja Batljan, Ilija Batljans fru, reds anmärkning) inte stod till styrelsens förfogande och jag har inga mer kommentarer gällande detta", skriver Christina Tillman i ett e-postsvar till Realtid.

Ilija Batljan och Sanja Batljan hälsar via SBB:s IR-ansvarige Adrian Westman att de inte kommer att ställa upp på några intervjuer. Ilija Batljan har yppandeförbud från åklagarsidan.

"Sanja är omskakad av senaste veckans händelser och vill fullt ut fokusera på sin familj. Hon kommer inte att ge några kommentarer", skriver Adrian Westman.

Realtid har under måndag och tisdag vid upprepade tillfällen sökt Christer Andersson och Elin Ryer via både telefon, mail och andra digitala kanaler. De har inte återkommit med svar på Realtids frågor.

Av vad som framkommit hittills så förnekar samtliga misstänkta brott. Förutom Ilija Batljans advokat Filip Rydin är ytterligare fyra advokater utsedda i målet. Det skulle betyda att den sista misstänkta antingen har valt en privat och ännu okänd advokat eller helt har avstått från biträde.

När Realtid pratar med några av advokaterna på måndagen är det tydligt att tonläget har skruvats upp jämfört med direkt efter tillslaget i förra veckan. Att det inte blev aktuellt med några häktningar och att samtliga släpptes relativt snabbt är givetvis en framgång för försvaret.

En av advokaterna, Thomas Olsson, kallar anklagelserna mot hans klient för "fullkomligt grundlösa".

– Jag har väldigt lite förståelse för de mycket ingripande åtgärder som vidtogs mot min klient, säger han.

Kollegan Martin Cullberg är även han tydlig med sin syn på bevisläget:

– Jag är övertygad om att min huvudman kommer bli helt frikänd.

Åklagare Thomas Langrot på Ekobrottsmyndigheten vill inte uttala sig närmare om utredningsläget och misstankarna. Förundersökningen fortsätter och ingen av de tidigare anhålla är avförda från utredningen, är beskedet från EBM. I det närmaste väntar fortsatt genomgång av de beslag som gjordes förra veckan.

Att det inte blev någon begäran om häktning talar för att det än så länge saknas bevis på en bekräftad läcka som skulle kunna ligga till grund för en misstänkt insiderhandel. En avgörande fråga är om utredarna kommer kunna binda ihop daytrader-trion med information om de pågående budförhandlingarna runt Hemfosa i november.

Ett dilemma är att information om budet var känd bland ett stort antal inblandade personer, inklusive rådgivarna, under flera veckor innan offentliggörandet. En spridning kan därmed ha flera källor. Och att handla på rykten går inte att fällas för.

Mot det talar å andra sidan att kursen i Hemfosa-aktien i princip låg still veckorna före budet. Någon mer omfattande visklek på stan verkar aldrig ha uppstått denna gång.