Cinnobers ordförande ser slutet på sin karriär

– Var och en får bedöma om de tycker att budet från Nasdaq ligger på rätt nivå. Det är ett tag kvar för ägarna att ta ställning till budet eftersom acceptperioden löper fram till mitten av december. Det säger fintechbolaget Cinnobers storägare Nils-Robert Persson och styrelseordförande i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

I analytiker - förvaltarkretsar har det påpekats att Nasdaqs bud på 75 kronor per aktie kan ses som snålt, med tanke på att Cinnober via en riktad emission i början av 2017 sålde aktier till institutionella investerare för närmare 87 kronor per aktie.

Cinnobers styrelse rekommenderade ägare acceptera ett bud om 75 kronor per aktie från Nasdaq. Acceptperioden löper fram till mitten av december.

Nils-Robert Persson är Cinnobers största ägare med drygt 15 procent av kapital och röster. Medgrundare Peter Lenti äger drygt 3 procent av aktierna.

– Om det inte dykt upp något annat bud eller om inte situationen på något annat sätt har förändrats i mitten av december ämnar vi att lämna in våra aktier, säger han till nyhetsbyrån Direkt.

I intervjun konstaterar också den snart 63-årige Nils-Robert Persson att han börjar se sin karriärs slut, efter 20 år inom bolaget. Även om det finns flera anledningar till att han gärna skulle fortsätta att driva bolaget.

Fast sett ur ett åldersperspektiv ”är kanske inte läget är helt fel att börja dra sig tillbaka”