Checkin.com Group beviljas patent i USA – aktien rusar

Patentet omfattar den process som utgör kärnan i bolagets unika SaaS-mjukvara. Bolaget har även andra pågående patentansökningar i fler marknader. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Nordamerika är en viktig marknad för oss och därför känns det kul att få vårt första patent beviljat här. Det är på sätt och vis också ett kvitto som visar att vår kärnteknik är så innovativ att den kan skyddas. Vi investerar extremt mycket i R&D och jobbar kontinuerligt med att skydda våra innovationer på ett bra sätt och det känns fint att konstatera att det arbetet nu burit frukt, säger Kristoffer Cassel, medgrundare och vd för Checkin.com Group i en skriftlig kommentar.

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) har nyligen beviljat Checkin.com Group patent 11,074,594 med titeln ”METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING A DATA COLLECTION PROCESS IN A USER DEVICE”. USPTO är den amerikanska federala byrån för beviljande av amerikanska patent och registrering av varumärken, och patentet ger bolaget ensamrätt till den patenterade tekniken på den amerikanska marknaden under de kommande 20 åren.

Nyheten om det beviljade patentet kom klockan 13 på tisdagen. Aktien stack direkt iväg med drygt 7 procent till 65,98 kronor.