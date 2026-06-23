Ryska aktier billigare än på tre år – investerare håller sig borta

Tufft för Aeroflot

MOEX-indexet har tappat mer än 14 procent sedan årsskiftet och den nuvarande sviten av veckovisa nedgångar är den längsta på många år.

Bland dagens största förlorare fanns den digitala bostadsplattformen Tsian, vars aktie rasade med över 14 procent. Flygbolaget Aeroflot tappade samtidigt mer än 6 procent.

Bolaget har under en längre tid påverkats av återkommande störningar i flygtrafiken efter ukrainska drönarattacker mot ryska mål.

Flera faktorer bidrar till det negativa sentimentet på marknaden. Förutom utsikterna till fortsatt höga räntor pressas ryska bolag av fallande oljepriser, en stark rubel och osäkerhet kring framtida sanktioner.

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Minskade oljeintäkter slår hårt

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Oljepriset har samtidigt kommit under press efter den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Brentoljan handlades under måndagen kring 78 dollar per fat.

Det innebär lägre exportintäkter för den ryska ekonomin som är starkt beroende av energiintäkter.

Även den ryska valutan försvagades mot flera större valutor under dagen. Kombinationen av sjunkande oljepriser och en avvaktande investerarkår har bidragit till att öka trycket på både börsen och valutan.

Trots att många ryska aktier handlas på nivåer som historiskt har lockat köpare väljer investerare att avvakta.

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen, kriget i Ukraina och det geopolitiska läget gör att få är villiga att satsa på en snabb återhämtning på den ryska aktiemarknaden, menar experter.

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