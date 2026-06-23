Den ryska aktiemarknaden har sjunkit till nya nivåer. Inte ens investerare som är vänligt sinnade till Ryssland tycks särskilt sugna på att handla.
Ryska aktier billigare än på tre år – investerare håller sig borta
Ryska aktier föll kraftigt på måndagen och Moskvabörsen noterade sin lägsta nivå på över tre år.
Nedgången förlänger en ovanligt lång negativ svit som nu överträffar raset under den globala finanskrisen 2008.
Det breda MOEX-indexet föll som mest under 2 368 punkter, den lägsta nivån sedan mars 2023.
Har varit på väg nedåt länge
Senare under handelsdagen fördjupades nedgången och indexet stängde omkring 4,4 procent lägre på cirka 2 313 punkter, skriver Moscow Times.
Börsfallet kommer bara dagar efter att Rysslands centralbank sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter.
Trots räntesänkningen tolkade marknaden beskedet som att de höga lånekostnaderna kommer att bestå längre än många investerare hade räknat med.
Sedan början av mars har den ryska aktiemarknaden befunnit sig i en nästan oavbruten nedgång.
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Tufft för Aeroflot
MOEX-indexet har tappat mer än 14 procent sedan årsskiftet och den nuvarande sviten av veckovisa nedgångar är den längsta på många år.
Bland dagens största förlorare fanns den digitala bostadsplattformen Tsian, vars aktie rasade med över 14 procent. Flygbolaget Aeroflot tappade samtidigt mer än 6 procent.
Bolaget har under en längre tid påverkats av återkommande störningar i flygtrafiken efter ukrainska drönarattacker mot ryska mål.
Flera faktorer bidrar till det negativa sentimentet på marknaden. Förutom utsikterna till fortsatt höga räntor pressas ryska bolag av fallande oljepriser, en stark rubel och osäkerhet kring framtida sanktioner.
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Minskade oljeintäkter slår hårt
Oljepriset har samtidigt kommit under press efter den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Brentoljan handlades under måndagen kring 78 dollar per fat.
Det innebär lägre exportintäkter för den ryska ekonomin som är starkt beroende av energiintäkter.
Även den ryska valutan försvagades mot flera större valutor under dagen. Kombinationen av sjunkande oljepriser och en avvaktande investerarkår har bidragit till att öka trycket på både börsen och valutan.
Trots att många ryska aktier handlas på nivåer som historiskt har lockat köpare väljer investerare att avvakta.
Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen, kriget i Ukraina och det geopolitiska läget gör att få är villiga att satsa på en snabb återhämtning på den ryska aktiemarknaden, menar experter.
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