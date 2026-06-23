Visst hade det suttit fint om kronan var på topp inför årets sommarsemester? Miljontals svenskar ska ut på resor, men det blir inte fullt så billig som det kunde ha varit.

Dollarn, som kostade så lite som 8 kronor och 70 öre innan USA invaderade Iran, har rusat tillbaka till 9 kronor och 70 öre på mindre än ett halvår. Även euron har blivit omkring 50 öre dyrare sedan bottennoteringen på 10 kronor och 50 öre i februari.

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Förklaringen hittas framför allt i de olika ekonomiernas styrräntor. Medan både ECB och Fed höjer eller bibehåller betydligt högre räntor än den svenska kronan ligger Riksbanken kvar med en betydligt lägre styrränta.

Enligt Handelsbankens valutastrateg Tommy von Brömsen har kronans fall flera förklaringar:

”Sedan har vi sett en AI-oro nu de senaste dagarna här, som också påverkar risksentimentet”, säger han till Di.

”Under hela året har kronan varit väldigt känslig för riskaptiten. Och i bakgrunden till allt det här har vi också låga räntor och ett lågt inflationstryck i Sverige jämfört med många länder”, fortsätter von Brömsen.

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43 procent ska resa

Ressuget är stort bland svenskarna. En ny undersökning från TUI visar att 43 procent planerar att resa utomlands under det närmaste året, och bokningarna har tagit fart nu i början av sommaren.

”Många har väntat med att boka i år, vilket har skapat ett tydligt sent bokningsmönster. Samtidigt ser vi en vändning nu. De senaste veckorna har bokningarna ökat med omkring 20 procent varje vecka”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.