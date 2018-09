Bonnierkoncernen styckas upp till självständiga dotterbolag

“Bonniers affärsområden kommer att utvecklas till självständiga bolag. Den strategiska styrningen kommer då att bedrivas genom styrelsen för respektive bolag, istället för som idag genom koncernbolaget Bonnier AB. Förändringen ska vara i genomförd 1 januari 2019”, skriver Bonnier i ett pressmeddelande på måndagseftermiddagen.

I samband med omläggningen kommer Bonnier AB och moderbolaget Bonnier Holding att sammanföras i ett renodlat och mindre ägarbolag. Tomas Franzén kommer under hösten att driva arbetet med förändringarna.

Efter att ha avslutat uppdraget som vd och koncernchef för Bonnier AB kommer Tomas Franzén sedan att vara styrelseordförande i News, Broadcasting och Adlibrisgruppen, skriver bolaget vidare.

– I juli undertecknade vi avtalet om försäljning av Bonnier Broadcasting till Telia. Affären stärker såväl Broadcasting som våra övriga bolag, och ger Bonnier finansiell styrka och handlingsfrihet framåt. Samtidigt som vi blir en mindre koncern, får vi utrymme att bli offensivare avseende både investeringar och förvärv, säger Bonnier AB:s styrelseordförande Carl-Johan Bonnier i en kommentar.

– Mot den bakgrunden tar vi nu nästa steg, och förändrar bolagsstyrningen i koncernen genom att fullt ut göra om Bonnier AB:s åtta affärsområden till självständiga bolag. Det ger ett tydligare mandat för vd och ledning i respektive bolag, och en möjlighet till ett mer värdeskapande och snabbrörligt styrelsearbete, närmare verksamheterna. I samband med det förändrar vi överbyggnaden i koncernen genom att sammanföra Bonnier AB och Bonnier Holding till ett mindre och mer renodlat ägarbolag, med Holdings Erik Haegerstrand som vd, säger Carl-Johan Bonnier.

Tomas Franzén har under ett tag arbetat med att sammanföra tidigare helt separata bolag till samlade enheter med gemensamma ledningar, inom framförallt News (DN, Di, Expressen, HD–Sydsvenskan) och Broadcasting (TV4, C More, MTV).

Sammanslagningen i affärsområden har syftat till att förtydliga och effektivisera verksamheterna och skapa resurser för investeringar i teknik- och produktutveckling.

Förändringen innebär att varje dotterbolag ska stå på egna ben resultatmässigt och bära sina egna kostnader. Men också att rollen som koncernchef försvinner.

– Arbetet med den här transitionen kommer att drivas av Tomas Franzén tillsammans med Erik Haegerstrand och ledningarna i bolagen. Jag är glad över att Tomas, även efter att rollen som koncernchef försvinner, kommer att ha en central roll inom Bonnier, som styrelseordförande i ett antal av våra viktigaste verksamheter; News, Broadcasting och Adlibrisgruppen, säger Carl-Johan Bonnier.

Styrelseordförande i Bonnier Books blir Maria Curman som sedan tidigare också är ordförande i SF Studios. Rekrytering av ytterligare externa ledamöter till bolagens styrelser kommer att genomföras under hösten.

Från den 1 januari nästa år är målet att affärsområdena fullt ut ska kunna fungera som självständiga bolag.

– Under hösten kommer jag att tillsammans med Erik Haegerstrand och medarbetarna att arbeta för att övergången sköts på bästa sätt för såväl våra verksamheter som för våra medarbetare. Arbetet med att utveckla Bonniers bolag är ett fantastiskt roligt, krävande och ansvarsfullt uppdrag, med begåvade medarbetare, engagerade ägare, en djupt meningsfullt samhällsfunktion och utmanande marknader. Jag är därför glad över att även framåt vara med och driva Bonniers utveckling, som styrelseordförande för News, Adlibrisgruppen och Broadcasting, också bortom mitt nuvarande uppdrag som vd för Bonnier AB, säger Tomas Franzén i en kommentar.

I juli i år beslutade Bonnier att sälja sitt största affärsområde, Broadcasting, till telekombolaget Telia för 9,2 miljarder kronor. Den affären väntar fortfarande på att prövas konkurrensrättsligt innan den slutgiltigt godkänns.