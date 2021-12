Betala per tvätt – så förändras framtidens betalsystem

Hon har arbetat för SEB sedan 1988, de senaste åren som ansvarig bankens betalningstransaktioner. För tolv år sedan valdes hon in i styrelsen för Bankgirot och i januari tar hon över efter Lars Sjögren som vd för P27 Nordic Payments Platform . Möt Paula da Silva – betalteknikexpert som vurmar för digitaliseringens möjligheter.

P27 samägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank. Förra året köpte bolaget Bankgirot, som en del i att etablera en nordisk infrastruktur för clearing och andra betalrelaterade områden.

Nyligen rönte det stor uppmärksamhet att Swish planerar att gå över till att använda RIX-INST, Riksbankens nya dygnet-runt-öppna system för realtidsbetalningar. Swish lämnar då Bankgirots realtidsplattform – men Paula da Silva ser inga problem med konkurrens mellan RIX-INST och Bankgirots lösning.

– Nej, det är ingen konkurrens. P27 kommer tillsammans med Riksbanken att ersätta Bankgirots realtidsplattform. Swish är ett frontendbolag som aldrig har sysslat med så kallad betalningsavveckling. Riksbankens satsning på RIX-INST möjliggör avveckling med hjälp av centralbankspengar, och vi ser positivt på sådan utveckling som är till nytta för alla aktörer i branschen, säger Paula da Silva till Realtid.

Eftersom hon inte ännu har tillträtt som vd för P27 så är hon noga med att betona att hon talar utifrån sin nuvarande roll som SEB-medarbetare och styrelsemedlem i P27. Genom sin långa erfarenhet i branschen har hon sett olika lösningar för clearing och betalningsavveckling passera revy, men en sak är hon säker på angående framtiden: Realtidsbetalningar är här för att stanna.

– Se bara på andra länder, där QR-koder och aktörer som Alipay och Wechat har gjort det möjligt med betalningar som sker helt i realtid. Det är långt ifrån 90-talets klumpbetalningar som tog minst två dagar på sig att komma fram. En liknande tsunami av förändring är på väg också här i Norden, och för att det ska fungera behöver vi ha en infrastruktur som stöder det, säger Paula da Silva.

Förutom realtidsbetalningar så ser hon i kristallkulan en annan sak som fullständigt kommer att förändra spelplanen för betalningar. Det handlar om data, eller kanske snarare metadata. Medan många aktörer idag är begränsade till exempelvis 12 eller 30 tecken som kan skickas med i samband med betalningar så kommer standardisering av betalsystemen att göra det möjligt att skicka med närmast oändligt antal tecken om exempelvis ett köp i en butik.

– Med hjälp av betaldata kommer bankerna att kunna produktutveckla och övervaka betalflöden på ett helt annat sätt idag, samtidigt som det möjliggör en mycket mer transparent och effektiv försörjningskedja för kunderna, säger Paula da Silva.

Ett klädföretag som säljer röda klänningar i en butik på Hamngatan kan genom bättre data hålla koll på klänningen under hela vägen från producent till konsument.

– I dag används inte sällan Exceldokument som skickas fram och tillbaka, men framöver blir bankerna en del i en global formatstandard där det blir möjligt att spåra betalningar från ax till limpa, vilket bland annat minimerar risken för penningtvätt. Kort sagt så kan man med detta identifiera alla betalflöden som sker i den vita världen, säger hon.

Om man är konspiratoriskt lagd så låter detta som ett perfekt sätt för exempelvis stater att få ännu bättre koll på sina medborgare, eller?

– De länder som vill ha koll på sina medborgare har redan det utan att de är med i banksystemet. Faktum är att man vill ha koll på varifrån pengarna kommer och vart de ska i så gott som alla länder, säger Paula da Silva.

Likheterna med hur dagens kryptovalutor använder blockkedjeteknik är slående, men med den stora skillnaden att spårningen här sker med hjälp av systemen hos världens centralbanker.

Trenden med allt fler realtidsbetalningar är här för att stanna och i kombination med ökade möjligheter med data så ser Paula da Silva framför sig hur helt nya tjänster och nya sätt att ta betalt kommer att uppstå.

– Till skillnad från månatlig fakturering gör realtidsbetalningar det möjligt att hyra saker på ett helt annat sätt. Idag kan du hyra en elsparkcykel per minut, men i framtiden så kan du kanske hyra en industriell robot och betala per minut eller en tvättmaskin och betala per tvätt. Med hjälp av 5g-teknik kan ju exempelvis SKF:s kullager redan idag tala om för SKF när de börjar bli slitna, och på samma sätt kan kullagren framöver ta betalt för sig själva när de används. Detta möjliggör även för gigekonomin på ett helt nytt sätt, säger Paula da Silva.

Paula da Silva tillträder som vd för P27 Nordic Payments Platform den 17 januari 2022.