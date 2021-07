Batljan-backade Coloreel tar in 70 miljoner kronor till expansion

Coloreel tar in 70 miljoner kronor via en nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande. Befintliga investerare, däribland Robur Ny Teknik, SEB Stiftelsen, Svea Ekonomi och Ilija Batljan, har deltagit. Coloreel har även tagit in nya investerare. Emissionslikviden kommer Coloreel att användas för att stötta bolagets marknadsexpansion och tillväxt samt även för att påbörja expansion till nya applikationsområden, exempelvis sömnad.

– I denna nyemission får vi in ytterligare ett antal spännande och potenta investerare vid sidan av våra befintliga storägare, Robur Ny Teknik, SEB Stiftelsen, Svea Ekonomi och Ilija Batljan, som också är med i emissionen. Att vi parallellt med detta nu också får in fler och fler intresseförfrågningar från ytterligare investerare känns fantastiskt roligt!, säger bolagets grundare och huvudägare Joakim Staberg, i en skriftlig kommentar.