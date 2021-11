Balder lägger budpliktsbud på Entra

Balder förvärvade i mitten av oktober ytterligare 610 059 aktier i Entra. Efter den affären ägde Balder motsvarade 33,67 procent av antal aktier och röster.

Redan då sa Balder att man inom fyra veckor skulle lämna ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Entra. Och det har man nu gjort.

– Balder har sedan tidigare kommunicerat att vi föredrar att Entra fortsätter att vara noterat på Oslo Börs. Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud, sa Balders vd Erik Selin i en skriftlig kommentar i samband med affären i oktober.

Den 27 augusti kommunicerade Castellum att man förvärvat cirka 21,4 miljoner aktier i det norska fastighetsbolaget Entra där man sedan tidigare var storägare.

Castellum köpte även 931 617 aktier i marknaden under juli och augusti.

Efter affären i augusti ägde Castellum 55,8 miljoner aktier, vilket motsvarade 30,64 procent av kapital och röster i Entra. Den ägarandelen passerade Balder i oktober.



Det har varit en riktig huggsexa kring Entra sedan buden från både SBB och Castellum avvisades. Det ledde till att SBB kastade in handduken och i somras sålde sitt innehav, med en bra vinst, till just Castellum. Även då avtalades en kurs om 210 norska kronor per aktie.



Under andra kvartalet fortsatt Balder att köpa aktier i Entra och meddelade i sin Q2-rapport att man då kontrollerade 32,7 procent av aktierna i Entra.

Erbjudandepriset för budpliktsbudet ligger på 202,50 NOK per aktie. Erbjudandepriset motsvarar 205 NOK justerat för den utdelning om 2,50 NOK per Entra-aktie som genomfördes till aktieägare i oktober 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Acceptfristen inleds den 9 november och avslutas den 7 december.

Nordea Bank abp, filial i Norge och Skandinaviska Enskilda Banken, Oslofilialen, agerar finansiella rådgivare åt Balder. Skandinaviska Enskilda Banken, Oslofilialen, agerar också mottagande institut i erbjudandet. Advokatfirmaet Haavind agerar legal rådgivare åt Balder.