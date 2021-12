”Annelie, your article of today is rubbish and nonsense”, skriver Lars-Erik Magnusson i ett sms efter gårdagens artikel om det obligationslån på motsvarande 1,4 miljarder kronor som hans bolag Reditum började resa 2015.

Artikeln behandlar det faktum att det förra veckan stod klart att Lars-Erik Magnusson avser att förlänga löptiden en fjärde gång – trots tidigare löften om att lånet skulle betalas tillbaka i somras.

Investerare som köpte obligationen via Nord Fondkommission fick samtidigt veta att deras innehav i Reditum skrivits ned med 90 procent. Det indikerar att förtroendet för Lars-Erik Magnussons Larmag-sfären – där Reditum ingår – befinner sig på bottennivåer.

Tidigare har obligationen också krängts för en spottstyver. När Pensionsmyndigheten skulle avveckla Falcon Funds såldes ett Reditum-innehav om motsvarande 150 miljoner kronor ut för 10 procent av det nominella värdet, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Innan artikelns publicering ville Lars-Erik Magnusson inte kommentera planerna på ytterligare en förlängning.

Men nu meddelar affärsmannen med rötter i Dalarna att obligationslånet kommer att regleras i sin helhet.

”Vi kommer att betala varje obligationsinnehavare i Reditum (…)”, skriver han i ett sms*.

Han hävdar också att förlängningen av löptiden – alltså den fjärde i ordningen – inte beror på problem i bolagssfären.

”Förlängningen är inte gjord på grund av någon kris i mina företag utan på grund av att jul- och nyårshelgerna närmar sig. På grund av detta kommer det inte att vara möjligt att ordna återbetalningen/avräkningen före den 15 januari. Följaktligen har vi förlängt löptiden på obligationen så att vi kan göra upp 2022 med de återstående obligationsinnehavarna i Reditum.”*

Att bedömare – trots flera löften om återbetalning – ändå skriver ned värdet på obligationen, har sannolikt också att göra med Lars-Erik Magnussons tidigare besked om att han dammsugit upp motsvarande 93 procent av den utestående obligationen på marknaden.

Detta skulle innebära att Magnusson själv kan rösta för en förlängning – eventuellt "i all evighet". Alternativt att de obligationsinnehavare som fortfarande sitter med Reditum, tvingas acceptera ett skambud från Magnussons bolagssfär.

Men på en fråga om Lars-Erik Magnusson har för avsikt att betala tillbaka 100 procent svarar han:

– Ja, självklart. Det har alltid varit ambitionen*.

*SMS:et är skrivet på engelska och översatt till svenska.