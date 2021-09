Wolf och Storåkers investerar i betal-doldisen Paytrim – tar in 44 miljoner kronor

Fintechbolaget Paytrim ska inom kort lansera en egenutvecklad betalplattform och aviserar nu att man tagit in 44 miljoner kronor i nytt kapital, däribland från Nordeas tidigare Sverigechef Anna Storåkers samt tidigare Swedbank-vd:n Michael Wolf. Båda finansprofilerna bekräftar investeringen för Realtid.

– Det stämmer att jag är en av investerarna i Paytrim, säger Anna Storåkers. Jag investerade för att jag tror på grundarna och deras idé om hur man kan förbättra för småföretagare.

– Det stämmer, bra entreprenörer och spännande nisch, säger Michael Wolf till Realtid.

Hur stor andel Wolf och Storåkers tagit i Paytrim förblir osagt. Sammanlagt har ett femtiotal investerare deltagit i Paytrims kapitalrunda.

Fintech-bolaget, som har ett tillstånd som betalningsinstitut vid Finansinspektionen, FI, har arbetat med utvecklingen av sin betalplattform i flera år i så kallat stealth mode, säger Eric Johansson, medgrundare av Paytrim, till Realtid.

– Vi har hållit på med utvecklingen i tre år för att nu kunna utmana en bransch där väldigt mycket stått stilla i många år. Det finns ett enormt behov för en aktör som utmanar status quo, säger han.

Paytrim-plattformen lanseras först för kortinlösen för fysiska butiker. Paytrim blir därmed det första nya företaget inom segmentet i Norden på mer än tio år.

Hur exakt utmanar ni status quo inom betalning och inlösen?

– Det har varit spännande att stå vid sidlinjen av en bransch under konsolidering. Konsolideringen har gjort att det blivit färre aktörer samtidigt som många kunder har upplevt en försämring av servicenivån. Och det finns ingen aktör som gör något annorlunda, säger Eric Johansson.

Paytrim kopplar upp sin plattform mot befintliga terminaler ute i butiker eller genom sin egen terminallösning.

– Inom inlösen står kort för över 80 procent av alla betalningar mellan företag och konsumenter. Därför börjar vi med kortinlösen. Men vi är agnostiska till olika betalmedel och kan anpassa oss till olika befintliga som kommande betalmedel. Transparens är nyckeln; vi blir den första aktör som är helt transparenta och visar vad varje korttransaktion kostar och vilka som får betalt, från bankavgiften till kortavgiften med flera.

Hur har ni kunnat arbeta under radarn så länge?

– Vi var extremt tydliga från första början och sagt att detta är något vi gör i stealth mode, det vill säga att vi säger inget och lanserar när vi känner oss trygga med att lansera.

Hur har kapitalanskaffningen gått till i o med att ni utvecklat in i det tysta?

– Det var därför lite av en utmaning att få in kapital vid uppstart men de investerare som investerat är dem som verkligen förstått vad vi ska göra. Ett femtiotal investerare totalt, främst affärsänglar.

Hur långt räcker 44 miljoner för att förverkliga era planer?

– Vi går inte in på några detaljer kring vår finansiella situation, vi har dock ett starkt stöd av investerare som vill stödja oss i vår fortsatta expansion.

Hur ser ni på förvärv av befintliga inlösen-aktörer?

– Vi har byggt en plattform som är ett komplett kortinlösensystem. Systemet är skalbart, modernt och vi kommer gradvis addera funktionalitet och tjänster. Vår huvudstrategi är att växa organiskt men med det sagt så stänger vi inga dörrar till sådant som skulle kunna främja vår affär.

Hur ser er ekonomiska plan ut, inklusive omsättning, breakeven och burn rate?

– Vi går inte in på några detaljer kring vår finansiella situation.

Betalvolymen via kort uppgår i Sverige till 1 100 miljarder kronor per år. Enligt Paytrim står redan ett 1 000-tal kunder på kö in i systemet inför lanseringen. Vilka kunderna är kommunicerar inte bolaget i dagsläget.

– Plattformen lanseras idag men vi kan inte ge detaljer om våra kunder. Säkerhet, sekretess och förtroende är A och O i vår bransch.

Sverige är lanseringsmarknaden med redan nu planerar bolaget en internationell expansion, med i ett första steg en expansion till de nordiska grannländerna.

– Idag är fullt fokus på Sverige men vi kommer att expandera till Norden och övriga Europa.

Paytrim, som grundades av Eric Johansson, Gustav Buder och Maciej Strama i Skövde 2018 har idag ett 30-tal anställda i Skövde och Stockholm.