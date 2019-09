Wework senarelägger börsnotering

Wework hade planerat en roadshow för markandsföring inför noteringen som var planerad till nästa vecka, skriver flera tidningar. Men på måndagen beslöt Weworks moderbolag The We Company att skjuta på det hela.

Inför börsnoteringen har The We Company fått ta emot oro över den interna bolagsstyrningen och hållbarheten i själva affärsmodellen, speciellt hur motståndskraftig den är i en ekonomisk nedgång, skriver Reuters.

I förra veckan rapporterade Reuters att värderingen har sjunkit drastiskt. Från 47 miljarder dollar i januari till 10-12 miljarder dollar. Den låga värderingen är en orsak till att We Company har börjat dra öronen åt sig. Summan är lägre än de 12,8 miljarder dollar i riskkapital som bolaget har dragit in sedan det grundades 2010. Den är också tuff för den största investeraren, japanska Softbank, som för närvarande försöker samla in 108 miljarder dollar i sin andra Vision-fond.

I förra veckan rapporterade Financial Times att Softbank velat ställa in eller skjuta upp börsnoteringen. Nu talas det istället om att storägaren är beredd att teckna fler aktier i bolaget. Softbank ska vara berett att köpa aktier för mellan 750 miljoner dollar och 1 miljard dollar, enligt källor till Reuters. Men även med det stödet räknar The We Company med att börsnoteringen bara skulle ge 2 miljarder dollar, vilket är mindre än målet på 3 miljarder dollar.