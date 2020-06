Wellstreet stänger sin första fond – satsar stort på fintech

Sedan Wellstreet – som kallar sig investeringsbolag – för fyra år sedan startade som vc – venture capitalist, ett riskkapitalbolag för såddinvesteringar – har bolaget investerat i 40 bolag. Mindre än var tionde av dessa har inte klarat sig. Sammantaget har Wellstreet sålt sitt ägande i 12 bolag.

Exempel på investeringar är livevideotjänsten Bambuser, elbolagsappen Tibber, reklamteknikbolaget Danads, användarregistreringstjänsten Regily och esigneringsbolaget Scrive.

– Vi är unika som vc-bolag. Få andra går in ett så tidigt skede som vi gör. Du kan komma med en Powerpoint. Andra skulle säga att du är för tidig, men jag stoppar in dig i ett program, säger Armando Coppola, partner på Wellstreet sedan början av året. Han är ansvarig för Wellstreets nystartade fintech-program som omfattar fyra bolag.

– Vi planerar att slutföra tre-fyra investeringar till under 2020.

I dagarna stänger Wellstreet sin första investeringsfond, Wellstreet Ventures Fund, som är på ett par hundra miljoner kronor.

– Vi har precis gjort de första transaktionerna och fortsätter att fylla på fonden.

Vilka investerar i den?

– Det är vi själva, ett antal namnkunniga PE-partners och kända entreprenörer. Vi vill ha investerare som tror på samma sak som vi och breddar vårt nätverk. Vi fyller ett enormt hål.

Wellstreet går vanligen in med mellan 500 000 kronor och 5 miljoner kronor. En av de större investeringarna på senare tid är i nyligen annonserade insurtechbolaget Pensure.

– De klickar i de flesta boxar. Om du kommer med en i stort sett redan färdig app har det ett enormt högt värde för oss. Dessutom är teamet jätteviktigt. Vd:n i Pensure har 30 år i försäkringsbranschen med höga positioner i flera försäkringsbolag. Bolaget har dessutom en erfaren affärsutvecklare och kundrådgivare.

– De har också en aktuarie. Det kostar rätt mycket om du vill investera i ett sådant team.

De flesta andra riskkapitalbolag eller investmentbolag kräver en högre mognad och har enligt Armando Coppola ofta en lägre gräns på 20 miljoner kronor för en investering.

– Du behöver oftast ha fått kunder och bevisat framgången innan du får en vc som investerare idag. Vi tar en enorm risk, därför behöver vi också vara mer operativa.

Vanligen går Wellstreet in med en ägarandel på 10-20 procent.

– Vår filosofi är att de som äger bolaget ska äga så mycket som möjligt. Det är superviktigt att du ska känna att du jobbar för dig och inte för oss, säger Armando Coppola.

Tidshorisonten på Wellstreets engagemang är vanligen 18-60 månader.

– Vi hjälper bolagen så att de kan stå på egna ben, bli kassaflödespositiva och därmed mer attraktiva för en exit. Vi vill hjälpa bolagen att öka i värde och få in nya investerare.

När företagen kommer in hos Wellstreet får de dels möjligheten till en arbetsplats på bolagets kontor och dels snitslas de igenom en bana som ska ta deras vision till en färdig produkt.

Här ingår två acceleratorprogram. De flesta bolagen går igenom Googles program på sex månader, Google for startups.

Företagen får hjälp med att utnyttja Googles olika produkter, som Adwords för annonsering. En annan är Flutter, Googles verktyg för att bygga grafiska gränssnitt som fungerar på både Apples IOS och Googles Android.

Deltagarna får också lära sig exempelvis Googles utvecklings- och databasverktyg Firebase och Google Cloud SQL.

– Efter tre månader får man hjälp med marknadsföring och strategier. Vi har vanligen fysiska möten här, post corona. För närvarande kör vi via Google Meet. Senast deltog 60 personer, säger Armando Coppola.

Dessutom ingår ett antal personliga möten med Googles experter och mentorer.

I Wellstreets "fintech loft", som startades 2019, är det istället Amazons molnbolag som gäller, Amazon Web Services, AWS. Acceleratorprogrammet är på nio månader.

Anledningen är en lite annan profil.

– Det är en helt annan komplexitet och kostnad för fintechbolag. Det är tre-fyra gånger dyrare att lansera en fintechprodukt mot en generell konsumentprodukt.

Det finns även en hel del konsumentinriktade fintechbolag, men det är inte fokus för Wellstreet.

– Jag vill satsa på produkter som hjälper den finansiella sektorn att effektivisera sig. Det kan vara att effektivisera en banks processer på backendsidan, något som konsumenten aldrig ser, säger Armando Coppola.

För det ändamålet har AWS en gedigen erfarenhet och bredd. Bolaget är med och stöttar med krediter på sina produkter under två år. Två dagar i veckan kommer dessutom experter till Wellstreet, fyra timmar om dagen.

– En är till exempel mentor för systemarkitekturen. Det är jättevärdefullt för oss som investerare. På så sätt säkerställer vi att vi får ett kostnadseffektivt företag.

Ibland kommer experter direkt från San Francisco för att berätta om de senaste fintechtrenderna.

– Vi har också ett samarbete med Nordea på fintechloftet. Exempelvis för att effektivisera betalflöden. Vi behöver en bank för att testa idéerna på och Nordea öppnar dörrarna till sina produktägare. Det är en helt magiskt hjälp, direkt från köparen.

Ytterligare en fördel med samarbetet är att Armando Coppola kan ringa för att kolla om entreprenörens idé redan finns som produkt, det händer inte så sällan.

Även BNP Paribas är med på tåget. De hjälper de fintechbolag som har en internationell lanseringsstrategi.

– De är extremt duktiga på cross-borderaffärer, säger Armando Coppola.

Kopplat till fintech loft finns också ett råd av externa experter med tunga namn inom bank, finans, fintech och M&A.

Företagen på plats hos Wellstreet får också stöd med en mängd andra saker. De har tillgång till IT-konsulter, revisorer, marknadsförare med mera.

Hur skiljer sig er verksamhet från andra inkubatorer? Exempelvis PWC:s uppmärksammade fintech-accelerator The Bonfire?

– Det är ett enskilt program som du går igenom, sedan släpper de dig. Den stora skillnaden är att vi är investerade i alla bolag – våra program och vårt nätverk är en del av vårt värdeerbjudande som investerare.

För 1,5 år sedan flyttade Wellstreet från Stockholms innerstad till förorten Sollentuna norr om stan. I en stor bågformad byggnad – av vissa kallat bananhuset – invid E4 och väg 265, som brukar kallas Häggviksleden eller Norrortsleden, ligger huset i ett virrvarr av byggarbetsplatser. Ett stenkast bredvid ligger Häggviks pendeltågsstation och köpcentret Stinsen, som är på väg att läggas ned. Men både Wellstreet och kommunen tror att platsen är strategiskt placerad. Huset som pryds med loggan The Factory by Wellstreet ligger precis invid det ställe där Förbifarten kommer att dyka upp när den stora trafikleden är klar 2026. I den ena grushögen bredvid The Factory ska det byggas ett stort hotell. ICA storsatsar och det ska färdigställas ett nytt köpcentrum med inspiration från Moodgallerian i Stockholm City.

Wellstreeet kallar sitt kontotrskompex i Häggvik för The Factory. Foto: Wellstreet.

– Förbifarten, närheten till pendeltåget och Arlanda gör det här mycket intressant, säger Armando Coppola.

The Factory var från början tänkt som ABB:s huvudkontor. Senare huserade TDC här. Innan Wellstreet tog över hade huset stått tomt i närmare två år. Halva huset är för närvarande uthyrt till Sollentuna kommun, kommunhuset ska stamrenoveras i två år.

Sollentunasonen Armando Coppola är mäkta förtjust över att vara just här. Han hälsar på alla när vi går runt i huset. Längst upp finns ett coworking space. Längst ned ett gym och en egen restaurang.

– När jag växte upp brukade jag titta på huset och undra hur det kunde se ut där. Nu är det vi som sitter här.

Wellstreeets plan är att fylla större delen av husets 14 200 kvadratmeter med startupbolag.

– Ambitionen är att bli Nordens största techhubb.