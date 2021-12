– Det är olyckligt att uttrycket ”de rika” återigen används. Vem är rik enligt Mikael Damberg? Den som satt av till pension och barn i 20 år och lyckats få ihop ett kapital? Att exempelvis under decennier av månadssparande i fonder få ihop en miljon är inte omöjligt. Är den som dragit in på konsumtion idag för att sätta av till sin ekonomiska framtid rik? Vad som avses här vet vi inte, och det är olyckligt att odla denna säkerhet, skriver Frida Bratt i ett mail till Realtid.



Frida Bratt var före sommaren initiativtagare till uppropet #Rörintevårtsparande. Intiativet fick över 40 000 underskrifter på bara en vecka innan det lämnades in till Dambergs företrädare Magdalena Andersson. Underskrifterna kom från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och 70 procent kom utanför landets tre största städer.

– Det visar på vilken ilska och känsla av orättvisa hot om ändrade sparvillkor väcker hos svenskarna.

Frida Bratt efterlyser ett bredare perspektiv.



– Givetvis borde Mikael Damberg istället fundera på hur ännu fler kan inkluderas i den folkrörelse som sparande idag är. Hur kan fler kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund också ta del av den avkastning börsen kan ge? Det är ju det våra politiker bör fundera på istället.