Uppesittarkväll lämnar EFN: "Jag är envis som en åsna"

Bakgrunden är att EFN tog över värdskapet för Uppesittarkväll för snart tre år sedan. Tidigare var det i Unga Aktiesparares regi.

– Det här är the beginning of new era. Jag är envis som en åsna och detta koncept har överlevt många partnerbyten. Det finns i dagsläget tre intressenter som vill ta detta vidare mot nya höjder, så jag vågar nog påstå att det kommer att fortsätta i samma anda, skriver Uppesittarkvälls ankare Nicklas Andersson i en tweet.

Nicklas Andersson har precis tillträtt jobbet som sparekonom på Avanza, ett jobb han tog över efter Johanna Kull som nu är Avanzas hållbarhetschef.

– EFN återkommer om vad som ersätter Uppesittarkväll. Vi har en enastående ekonomiredaktion där vi har flera nya format i pipeline. Vi jobbar på att ytterligare förstärka vår sparprofil. Mer kan jag inte säga just nu, säger Anna Fagerström, ansvarig utgivare, i en presskommentar.

Sista EFN Uppesittarkväll sänds live i kväll, tisdag, klockan 20–22 på Youtube.