Tryg toppar alla kategorier i Regis IR Nordic Markets

Det danska försäkringsbolaget Tryg har vunnit hela tre utmärkelser i årets utgåva av regis IR Nordic Markets; Tryg har utsetts till Best company, Morten Hubbe till Best CEO, och Gianandrea Roberti till Best IRO. Det framgår av ett pressmedddelande. Sammanlagt har 250 finansanalytiker deltagit i Regis undersökning, vilken granskat 90 bolag. I Sverige röstades Volvo fram till Best Company, medan Emmett Harrison på Swedish Match utsågs till Best ITO och numera avgångna Tele2-vd Anders Nilsson till Best CEO.

Tryg aviserade i november att bolaget överväger att, tillsammans med kanadensiska Intact, förvärva Christer Gardells RSA:s globala verksamhet för 4,2 miljarder pund och därmed bilda det största börsnoterade sakförsäkringsbolaget i Skandinavien.

– Inget nytt har hänt i sammanhanget utan vi väntar på RSAs aktieägarnas omröstning 19 januari 2021, säger Tanja Frederiksen, Kommunikationschef, Tryg og Alka, till realtid.