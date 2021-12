Trots mångmiljardavtal – så begränsas Stockholms stad

Öppen källkod är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att tillgängliggöra programkod för it-system, och innebär att vem som helst kan använda eller vidareutveckla koden.

I avtalet med Tietoevry har Stockholms stad kommit överens om att öppen källkod inte får användas utan särskilt skriftligt godkännande, i vilket konsekvenserna tydligt förklaras.

– Jag tänkte herregud, att de bara vågar skriva som de gör. Stockholms stad går tvärt emot alla andra städer och länder, mot forskning och rekommendationer, säger Christian Landgren, vd för it-konsultbolaget Iteam, till Realtid.

Han är en av de som ligger bakom Öppna skolplattformen – en alternativ app till Stockholms stads egen skolplattform. Under året har hans team råkat ut för en farsartad katt-och-råtta-lek, då Tietoevry gång efter gång saboterat Öppna skolplattformens tillgång till data från stadens plattform. Efter att Öppna skolplattformen polisanmäldes, och anmälan sedan lades ner, råder nu vapenstillestånd. Christian Landgren passade då på att begära ut de offentliga handlingar som hör till stadens stora it-upphandling. Det var då som han gjorde den häpnadsväckande upptäckten om förbud mot öppen källkod, något som han även twittrade om.

– Det många missar att räkna in i sina kalkyler när de upphandlar stängd källkod är exitkostnaden. Att byta från en leverantör och köpa ut data från en leverantör kan vara enormt kostsamt. Exitkostnader bör räknas in när både privata och offentliga organisationer upphandlar IT, säger Christian Landgren.

Han gjorde även några andra upptäckter, nämligen att staden aktivt verkar ha hjälpt Tietoevry med formuleringar i sitt anbud och att extra försiktighetsåtgärder infördes för att det inte skulle framgå att staden enbart förhandlade med en leverantör. Avsaknaden av konkurrens är något som också upprör honom.

– Man borde ha undersökt vad som finns öppet och letat efter fler mindre leverantörer. Det är vad E-delegationen rekommenderar och beskrivs nyligen i artikel från Inköpsrådet för att minska beroendet till enskilda leverantörer. Istället har man gått all-in på Tietoevry och stängd programvara, säger Christian Landgren.

När han begärde ut upphandlingsunderlaget så doldes allt som Tietoevry lämnat in till staden.

– Hur ska vi kunna utvärdera om det här är ett lämpligt anbud? Särskilt när det dessutom inte har utsatts för konkurrens, säger Christian Landgren