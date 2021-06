Triton tar plats i Drottning Silvias Mentor Sverige

En flerbarnsfar skjuts till döds och fyra andra skadas vid 13-tiden en söndag. Polisen är på plats. Mordet sker framför näsan på ordningsmakten i Hjällbo – ett parallellsamhälle där klaner skipar ”rätt” och boende inser att ingen går säker för det dödliga våldet.



Dagarna efter rapporterar GT om utanförskapet i Hjällbo; I Hjällbo är arbetslösheten mer än dubbelt så hög som snittet i Göteborg. Och bara 31,4 procent av eleverna i Hjällboskolan (6-9) uppnår kunskapskraven i alla ämnen.



Det är bland annat här i Hjällboskolan som Mentor Sverige – en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar – har drivit verkamhet.



– Det som är största hotet mot vår vision – ett samhälle där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt – är socioekonomisk utsatthet. Det finns inget annat som är en så tydlig riskfaktor. Det är också i områden med stor socioekonomisk utsatthet som vi ska lägga största delen av våra insamlade medel för att få bäst effekt, säger Cecilia Bernard, generalsekreterare på Mentor Sverige.



Till hösten kommer Mentor Sverige att öka insatserna mot skolor i områden som präglas av ett omfattande utanförskap.



– Vi kommer att jobba med totalt tio så kallade ”fokus-skolor”. En fokusskola är typiskt sett en högstadieskola, ibland ett gymnasium, i ett sociekonomiskt utsatt område där vi känner att vi har särkilt god kontakt med skolans ledning. Den gör mentorskapsprogrammet obligatoriskt för alla niondeklassare och vi håller kontinuerligt våra självkänsla-workshops, CV-skrivarworkshops, föräldrautbildningar och gruppmentorskap, säger Cecilia Bernard och efterlyser fler vuxna som kan ställa upp som mentorer.



– I höst kommer vi att ha 350 ungdomar som behöver mentorer. Insatsen är ganska begränsad – det handlar om ungefär 20 timmars arbete under sex månader.



Per Agebäck, partner och Investor Advisory Professional på Triton, är en av dem som har hörsammat uppmaningen. Nu blir Triton en av totalt tio så kallade General Partners till organisationen. På den listan finns redan tunga företag som Astra Zeneca, HM, JM, SEB, EF Education First och Tetra Laval.



– Vi tänker erbjuda anställda på Triton att bli mentorer genom Mentor Sveriges program. Men vi äger också runt 45 bolag och hoppas att även anställda på portföljbolagen kan bli delaktiga, säger Per Agebäck.



Samtidigt tar Agebäck plats i organisationens kändistäta styrelse. Drottning Silvia som tillsammande med WHO startade paraplyorganisationen Mentor International 1994, är hedersledamot. I styrelsen sitter också bland andra HM:s storägare Stefan Persson, SEB:s vd Johan Torgeby, språkreseföretaget EF Education Firsts grundare Bertil Hult och JM:s vd Johan Skoglund.



– Jag känner ett stort personligt engagemang när det gäller mentorskap. Jag hade mentorer redan som student när jag pluggade på KTH och Handels. Det jag uppskattade mest var att ha en oberoende person, som inte kunde hela min historik, som jag kunde vara öppen med och som kunde ge mig lite nya perspektiv. En person som kunde skapa sig en bild av mig utifrån den dialog vi hade där och då, säger Per Agebäck.



Vem har varit din absolut viktigaste mentor?

– Jättesvårt att säga. Men jag har ett antal chefer på tidigare arbetsplatser som varit väldigt viktiga och som jag fortfarande än idag vänder mig till. Exempelvis min chef på ambassaden i Moskva som jag jobbade med för över tjugo år sedan. Jag hade en ettårstjänst som så kallad ”vaktman” som erbjöds personer med goda kunskaper i ryska.



Men Per Agebäck har inte bara haft mentorer – han har också ställt upp som mentor i många olika sammanhang.



– De senaste femton åren har jag varit väldigt aktiv som mentor till andra, både på Handels och KTH men även inom militären där jag har en bakgrund. I något fall har det också handlat om ungdomar med drogproblem.



Enligt Per Agebäck handlar det inte bara om ett givande.



– Man tänker kanske att man som mentor ger något tillbaka till samhället – eller ger något till en individ. Men ofta blir det ett väldigt ömsesidigt givande. Jag uppskattar att få inblick i hur unga människor tänker, hur de ser på livet och höra vad de tycker är viktigt.



Cecilia Bernard säger att samtliga partners visserligen vill bidra till ett bättre samhälle och tror på mentorskapet som verktyg, men att man även ser en nytta för det egna företaget.



– Man tror på goda förebilder och att bygga broar mellan ungdomar och vuxna, skola och näringsliv, och i förlängningen broar från utanförskap till gemenskap. Men många partnerföretag ser också vad partnerskapet kan göra för den egna organisationen, de egna anställda, och inte minst för företaget i ett employer branding-perspektiv. Vi jobbar till exempel mycket med Konsumentföreningen i Stockholm, och de ser nog samarbetet mycket som en tjänst för sina medlemmar.