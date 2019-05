Telias vd blir ordförande för konsultbolag

Telias vd Johan Dennelind har utsetts till ny styrelseordförande i konsultbolaget Tyréns.

– Tyréns har en tydlig position, växer starkt och är en drivande kraft i samhällsbyggnads-branschen inte minst inom digitala lösningar och kvalitativa data. Jag ser mycket fram emot uppdraget och hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling och framgång genom min erfarenhet av digitalisering, hållbarhet och internationellt företagande, säger Johan Dennelind i ett pressmeddelande.

Johan Dennelind är vd och koncernchef på Telia Company sedan 2013 och har tidigare varit vd och styrelsemedlem i internationella telekombolag som Vodafone och Telenor. Han har nyligen lämnat styrelsen för den globala branschföreningen GSMA och är sedan sex år styrelsemedlem i World Childhood Foundation.

Johan Dennelind tar över Håkan Larsson, som avböjt omval, efter sex år som styrelseordförande.

Swedbank får ny chefekonom i Finland

Swedbank rekryterar Heidi Schauman som ny chefekonom i Finland. Heidi Schauman, disputerad vid Handelshögskolan Hanken, kommer närmast från rollen som chefekonom på Aktia Bank och har tidigare haft flertalet seniora roller i den finska banksektorn, bland annat som senior analytiker på Nordea och senior ekonom på finska centralbanken.

– Heidi Schauman är en av Finlands mest erfarna ekonomer och en samhällsdebattör av rang. Jag är väldigt glad över att välkomna Heidi till Swedbank i allmänhet och till rollen som chefsekonom i Finland i synnerhet. Heidi har djup kunskap om områden som är centrala för våra kunder och den föränderliga marknad de befinner sig på. Heidi kommer inte bara komplettera det befintliga teamet på ett utmärkt sätt, hon kommer också att både öka Swedbanks synlighet och stärka vårt varumärke i Finland, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Rollen som chefekonom i Finland är ny och den blir en del av ett starkt nordiskt-baltiskt makro-team och är tänkt att stärka och expandera affärsverksamheten i Finland, fördjupa den nordiska analysen med fokus på Finland samt bidra till den övergripande makroekonomiska analysen med tyngdpunkt på ECB.

Heidi Schauman börjar på Swedbank i september 2019 och kommer att rapportera till bankens chefekonom, Anna Breman och Robert Sonck, chef för Swedbank i Finland samt ingå i ledningsgruppen för Swedbank i Finland.

Ny vd och koncernchef på Eniro

Styrelseledamoten Magdalena Bonde har utsetts till ny vd och koncernchef i Eniro AB med tillträde senast den 12 augusti 2019. I samband med Magdalena Bondes tillträde lämnar Örjan Frid som vd. Magdalena Bonde kvarstår som styrelseledamot.

Närmast kommer Magdalena Bonde från Fyndiq AB, där hon sedan 2016 är Chief Supply Officer och Chief Business Development Officer. Magdalena är sedan april 2018 styrelseledamot i Eniro.

– Magdalena har en profil och kompetens för att nu fortsätta det påbörjade arbetet med den nya framtagna strategin och affärsmodellen som införts under Örjan Frids tid som vd. Jag ser fram emot att tillsammans med Magdalena och hela styrelsen bidra till Eniros fortsatta utveckling, säger Arne Myhrman, styrelsens ordförande.

Magdalena Bonde, har en masterutbildning i Strategi och Finans från Heriot & Watt University England. Hon har en bakgrund inom E-handel, utveckling av marknadsplatsmodeller, digitala tillväxtstrategier samt Business Intelligence/Performance Management. Tidigare erfarenhet är bland annat vd i Eniro Sverige AB, chef för Eniros Voiceverksamhet, CEO/COO/CMO i EMM Bolaget, CEO/COO/CMO i Mogul Sweden (nu Addnode), medgrundare av internetkonsultföretaget Cell, samt styrelseordförande i Confident Living AB och Wakers AB.

Enligt sitt avtal med bolaget har Örjan Frid en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag utgår inte, enligt pressmeddelandet från Eniro.

Cederquist vinner Justitiapriset 2019

I Justitiaprisets motivering lyfts byråns arbete med jämställdhet fram för att det på ett tydligt sätt genomsyrar alla delar av verksamheten. ”Byrån har även satt upp tydligt mätbara mål och följt upp dessa väl”, framgår det av ett pressmeddelande.

Exempel som lyfts är Cederquists jämställdhetsperspektiv i byråns föräldraersättningspolicy vilken ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet samt det aktiva jämställdhetsarbetet vid teamsammansättning i kunduppdrag.

– Vi är så klart både stolta och glada över att ha vunnit det här priset och det är ett pris till alla i vår organisation. Jämställdhetsarbete är ett arbete som bedrivs varje dag, av alla medarbetare i en organisation. En förutsättning för att kunna åstadkomma verkliga förändringar är att ledningen och de som ”sitter runt bordet” är drivande i detta arbete, säger Tone Myhre-Jensen, vd på Cederquist.

Justitiapriset instiftades 2016 och delas årligen ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som skapar mest resultat och arbetar bäst med jämställdhet.

Ny koncernchef för Veidekke

Jimmy Bengtsson har utnämns till ny koncernchef för Veidekke ASA. Bengtsson efterträder Arne Giske, som har beslutat att dra sig tillbaka efter sex år på posten. Jimmy Bengtsson börjar sin nya roll som koncernchef den 1 september 2019.

Svein Richard Brandtzæg uppger att det varit ett omfattande arbete att finna Veidekke femte koncernchef. Man har sökt både internt och externt men till slut blev det klart att Jimmy Bengtsson är ”den bäst kvalificerade kandidaten”.

Jimmy Bengtsson är i dag Sverigechef sedan 2016. Han har arbetat inom branschen under hela sitt yrkesliv och från 2007 var han chef för Arcona som blev uppköpt av Veidekke 2013. Innan dess hade han en lång karriär på Skanska, enligt pressmeddelandet.

Sandviks vd hintar om avgång

Sandviks vd Björn Rosengren kommer inte bli ”långvarig” på sin post.

– Jag tror inte på att man ska sitta för länge som vd på sådana här bolag, säger Björn Rosengren till Dagens Industri.

Björn Rosengren tillträdde som vd för Sandvik i november 2015.

Han uppger för tidningen att han inte vet hur många år han bli kvar.

– Tittar du på min historia så var jag fem år på Wärtsilä, det kanske blir något liknande här men det vet jag inte ännu. Det beror på hur man känner sig och när det är lagom för någon ny att komma på, säger Björn Rosengren.

Till hösten 2020 har alltså Björn Rosengren varit vd för Sadvik 5 år, samma period som på Wärtsilä.

Google köper fastighet i New York för rekordpris

Google betalar 600 miljoner dollar för en historisk byggnad på Manhattans ”Meatpacking District”. Byggnaden är känd som ”the Milk Building”. Summan är hundra gånger mer än vad fastigheten såldes för år 1996. Agenten som hjälper mäklaren med affären har nu sålt fastigheten fem gånger sedan 1996.

Öresund ökar ägandet i MQ

Investment AB Öresund ökar ägandet i MQ Holding AB i samband med MQ:s företrädesemission där klädbolaget har genomfört en nyemission av aktier om 176 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Öresund har tilldelats 3.700.000 aktier med stöd av erhållna teckningsrätter och via Öresunds garantiåtagande har ytterligare 7.076.304 aktier tilldelats. Öresund kommer därefter att äga 12.626.304 aktier motsvarande 12 procent av såväl kapitalet som rösterna i MQ.

– Det är mycket glädjande att nyemissionen i MQ har genomförts med god anslutningsgrad. MQ:s nya ledning fortsätter att fokusera på det aviserade åtgärdsprogrammet som avser att öka bolagets kostnadseffektivitet samt att arbeta vidare med MQ:s långsiktiga strategi. Vi stödjer dessa initiativ och tror att åtgärderna har förutsättningar att öka bolagets långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft, säger Nicklas Paulson, verkställande direktör för Öresund.

Skandiabanken lanserar ny digital lösning för hypotekslån

Cap Gemini och Skandiabanken har genomfört ett projekt tillsammans för att ta fram en ny lösning för automatiserad hantering av hypotekslån, enligt Sak och Liv.

Den nya digitala lösningen kallas för LUX — Lending User Experience — och ska korta ned den tid det tar att få beviljat lån samtidigt som den ökar kundernas insyn.

– Vår nya digitala lösning LUX gör att våra kunder får bättre insyn och snabbare beslut angående sina lån, till konkurrenskraftiga priser. Med LUX kan kunderna få besked om sina lån och lånevillkor inom några dagar, ibland inom bara några minuter. Vårt samarbete med Capgemini har resulterat i en förenklad och automatiserad låneprocess som kommer att förbättra kundupplevelsen och öka kundnöjdheten, säger Kristina Tånneryd, produktchef vid Skandiabanken, i en presskommentar.

Projektet genomfördes på mindre än tolv månader, vilket är snabbare än genomsnittet för den här typen av digital implementering, enligt Kiran Shah, Head of Financial Services, Capgemini.

May väntas meddela sin avgång på fredag

Brittiska premiärministern Theresa May väntas på fredagen meddela att hon avgår, enligt the Times.

May kommer fortsätta som premiärminister medan processen att välja hennes efterträdare pågår, skriver tidningen.

Loudspring får ny Managing Director

Loudspring, tidigare Cleantech Invest, har utsett Jarkko Joki-Tokola som managing director för bolaget. Han är sen serieentreprenör samt en av bolagets största ägare. Han efterträdare bolagets medgrundare Lassi Noponen som lämnar MP-posten men fortsätter jobbar med investeringsgruppen. Matti Vuoria har utsetts till ordförande i bolaget och Lassi Noponen som vice ordförande.

Jarkko Joki-Tokola har inland annat gjort karriär på Fortum och TeliaSonera.

Asienbörserna ned

Vid 06.15-tiden var Nikkei-index ner 0,6 procent i Tokyo samtidigt som Hang Seng i Hongkong hade backat 1,3 procent. I fastlands-Kina föll Shanghais kompositindex med 0,8 procent.