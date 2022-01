Swedbank Economic Outlook: Riksbanken går snabbare fram

Den höga inflationen beror, enligt Swedbank, framför allt på höga energipriser men bedömer att den kommer att falla tillbaka när energiprisökningen avtar under andra halvåret 2022. Samtidigt räknar banken med att övervältringen av stigande priser från företagen till konsumenterna blir betydande under 2022.

I närtid noteras inflationen kring 4 procent. Enligt Swedbanks förväntningar kommer den underliggande inflationen ligga kring 2 procent per år under de kommande åren, därför tror bankens experter att Riksbanken väntas därför tidigarelägga en mindre expansiv penningpolitik. Swedbank tror nu på två räntehöjningar under 2023, jämfört med förra prognosen då banken förväntade sig en räntehöjning under hösten 2023.

– Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken något snabbare än vad de hittills har signalerat. Vi räknar med att de kommer att börja minska sin balansräkning vid halvårsskiftet i år och att de kommer att höja reporäntan med 25 räntepunkter i början av 2023 och ytterligare en räntehöjning väntas i slutet av 2023, säger Mattias Persson, Swedbanks chefsekonom i en skriftlig kommentar.

Bostadspriserna i Sverige har utvecklats starkt under pandemiåren och Swedbank tror på fortsatta prisökningar. Under 2022 och 2023 räknar banken med upp till 5 procents prisuppgång per år, vilket innebär att en bostad år 2023 i genomsnitt väntas kosta cirka 30 procent mer än 2019.

Enligt Swedbanks prognos kommer tillväxten landa på 4,1 procent 2022 och 3,8 procent 2023. Svensk ekonomi förväntas växa med 3,4 procent 2022 och 2,2 procent för 2023. Nedåtrisker för återhämtningen dominerar och är kopplade till pandemiutvecklingen, men banken pekar även på geopolitiska risker som har ökat i närområdet.

– Sveriges statsfinanser går starkare ur pandemin - trots en expansiv finanspolitik och att ytterligare stödåtgärder har introducerats, samt att stöd till hushållen för att kompensera för de höga elpriserna aviserats, säger Mattias Persson.