Sverige storvinnaren på den nordiska transaktionsmarknaden

Antalet transaktioner i Sverige har ökat varje år sedan 2013 och 2020 blev inget undantag, trots coronapandemin. Efter en stark start på året avstannade marknaden under tidig vår, i samband med utbrottet av covid.19, för att ta fart igen efter sommaren. Under andra halvåret 2020 visade dessutom den svenska marknaden en stark tillväxt jämfört med andra halvåret 2019: antalet transaktioner uppgick till 219, jämfört med 149 under andra halvåret 2019. Det motsvarar en ökning med hela 47 procent. Det framgår av Grant Thorntons senaste rapport om den nordiska transaktionsmarknaden för small och midcap, det vill säga transaktioner med ett värde upp till 100 miljoner euro.

– Transaktionsmarknaden generellt, men framförallt den svenska marknaden, har behållit sig så stark under 2020, trots ett tapp under våren 2020. Den har kommit tillbaka med besked efter sommaren, och detta trots pandemin. [...] Trots ett ordentligt tapp så blev det en så pass stark höst att det blev tillväxt totalt sett, säger Anna Murray, Partner och Head of M&A på Grant Thornton, till Realtid.

– Siffrorna är en bekräftelse av vad vi kände under året. Det vill säga att marknaden stannade av när coronapandemin kom till Norden och att majoriteten av processerna blev pausade men att efter sommaren återupptogs de pausade processerna samtidigt som även nya processer tillkom, säger Fredrik Marstorp, Senior Associate på Grant Thornton, till Realtid.

Under 2020 stärkte faktiskt Sverige sin position i Norden med sammanlagt 355 transaktioner, jämfört med 304 under 2019. Tvåan var Norge med en minskning till 226 (245). Transaktionsmarknaden i Finland hade under perioden sämst utveckling av de nordiska länderna, med en minskning om 22 procent jämfört med 2019 sett till antalet transaktioner.

– För att transaktionsmarknaden ska vara stark så krävs att banker och investerare har finansieringsvilja. Under vårterminen 2020 blev bankerna väldigt försiktiga och mindre villiga att finansiera nya förvärv. Även investerarna var tvungna att gå tillbaka till sina tidigare tillgångar och säkerställa tillgångarnas fortlevnad, vilket förklarar pausen under våren. När man insåg, efter sommaren, att Sverige klarat sig bättre än andra nordiska länderna, bland annat för att Sverige hållit öppet och bolagen har kunnat upprätthålla verksamhet och lönsamhet, så tog transaktionerna fart igen, säger Anna Murray.

Hon fortsätter:

– Att man i Sverige kunnat fortsätta göra transaktioner är en viktig del av varför Sverige stärkt positionen. Men man ska inte glömma att Sverige är en större marknad i sig från början.

Den svenska transaktionsmarknaden. Källa: Grant Thornton

Industriell automation, och främst tack vara transaktioner inom robotik, mätteknik och sensorstyrd utrustning, var den sektor som ökade mest i Norden under 2020, med totalt 30 transaktioner, motsvarande en ökning med 114 procent jämfört med helåret 2019.

Mjukvarusektorn ökade i Norden med 32 procent med totalt 176, motsvarande 17 procent av totala antalet transaktioner. Industrin tappade samtidigt 12 procent jämfört med 2019.

– Transaktionsmarknaden är fortfarande väldigt tech-driven och sektorn fick en ordentlig skjuts tack vare pandemin. Industrin är en annan bransch som klarat sig förhållandevis väl under pandemin tack vare bland annat stödpaket som var anpassade för just industrin. Även där har det varit en stark ökning av transaktioner.

Grant Thornton förutspår ett fortsatt starkt 2021 för transaktionsmarknaden.

– Vi ser en väldigt stark transaktionsmarknad även under 2021. Grant Thornton har stängt ett flertalet transaktioner under 2021 och vi ser ett handfull till som stänger under närmaste veckorna. Det finns en stark investeringsvilja, med ett litet uppdämt behov, många finansiella investerare har rest fonder och måste hitta attraktiva bolag att investera. Banker är även de positiva till att finansiera förvärv, säger Anna Murray.