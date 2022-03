Svenska Diet Doctor tar in sin första investering – värderas till 260 Mkr

Svenska Diet Doctor är en av de ledande hälsoplattformarna i världen som helt utan extern finansiering tagit sig till 60 heltidsanställda och 72 miljoner kronor i omsättning. Med en nettovinst under hela perioden har man de senaste fem åren i snitt vuxit 59 procent per år och nu tar grundaren, och läkaren, Andreas Eenfeldt in 38 miljoner kronor i sin första investeringsrunda sedan starten. Det framgår av ett pressmeddelande.



Nu planerar man att accelerera tillväxten och lanserar en helt ny produkt som man hoppas ska revolutionera den globala hälsomarknaden. Bolaget värderas till 260 miljoner kronor.

Andreas Eenfeldt är läkaren som 2007 startade Sveriges mest lästa hälsoblogg. Bloggen växte och efter att arbetat som familjeläkare i tio år startade han sedan Diet Doctor, i dag med över 75 000 betalande medlemmar och långt fler dagliga besökare – med USA som största marknad.



Nu tar Diet Doctor nästa steg i sin resa att förenkla och förbättra den globala hälsan genom att lansera en helt ny metod och produkt, med en potentiell marknad på hundratals miljoner människor.



–Konventionell bantning med färre kalorier fungerar inte, och ändå marknadsförs den av våra konkurrenter. Vi ser fram emot att krossa dessa myter och att göra det enkelt för människor att i stället äta bättre, bara mat de älskar, medan deras vikt och hälsa förbättras, säger Andreas Eenfeldt.

Baserat på ny forskning, och framtagen tillsammans med experter, ämnar Diet Doctors nya modell och produkt hjälpa människor att på ett mer hållbart och långsiktigt sätt nå sina hälsomål.



Första prototypen av Diet Doctors nya produkt lanseras inom ett par veckor och är en förlängning av nuvarande plattformen.



Marknaden för hälsoappar väntas växa från dagens 12 till 51 miljarder USD år 2025, bara i USA. Majoriteten av denna marknad representeras av appar inom nutrition och fitness.



Investeringen på 38 miljoner kronor kommer främst från Centripetal Capital, som bland andra svenska Saeid Esmaeilzadeh står bakom. En del av investeringen kommer också från Graham Weston, en amerikansk entreprenör, som bland annat var med och grundade och ledde Rackspace som vd.

Utöver denna investering planerar Diet Doctor att ta in ett signifikant lån för att ytterligare investera i produktutveckling.