Stripe leder finansieringsrunda för betaltjänst inom e-handel 

Befintliga investerare såsom Index Ventures, Susa Ventures, Sugar Capital and Jaren Glover har deltagit i rundan, som medför att finansieringen till dags dato summerar till 124 miljoner dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.



Bolaget lanserade sin flaggskeppsprodukt Fast Checkout i september i fjol, som finns tillgänglig via Woo Commerce och Big Commerce. Planen är att expandera till ytterligare e-handelsplattformar och större återförsäljare på nätet under de kommande månaderna.