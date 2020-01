EQT är den enda större ägaren som nu tar plats i Storebrands styrelse, berättar valberedningens ordförande Per Otto Dyb. EQT:S Fredrik Åtting ska väljas in på årsstämman den 22 april. Foto (montage): Storebrand/EQT.

Storebrand: Vi sökte en aktiv ägare

I dag kom nyheten att EQT-fonden Public Value, går in som den sjätte största ägaren i den norska försäkringsjätten Storebrand. Samtidigt meddelar Storebrands valberedning att EQT:s partner Fredrik Åtting ska väljas in i styrelsen under årsstämman den 22 april.

Per Otto Dyb som är ordförande för valberedningen för Storebrand uppger för Realtid att ett av uppdragen för valkommittén under den senaste tiden har varit att söka efter en aktieägare som önskar att vara aktiv i styrelsen.

– Det har varit svårt. Vi har kontaktat de största aktieägarna och nu kom EQT in som en större aktieägare och de önskade att gå in i styrelsen. Det är bra för Storebrand.

Vad kommer EQT kunna bidra med?

– Först och främst kommer de kunna bidra med ett stort nätverk och många kompetenser internt. Det är en väldigt kompetent ägare av Storebrand.

Som sjätte största ägare kommer EQT äga 2,5 procent av Storebrand. De tre största ägarna i Storebrand är Folketrygdfondet som äger 11 procent, Allianz Global Invetors som äger 5,46 procent och T Rowe Price Global Investments som äger 5,12 procent av aktierna.

EQT blir den enda större ägaren i styrelsen.

– Vi har inte satt några kriterier på hur mycket man bör äga för att sitta i styrelsen. Vi önskar aktiva ägare och vi har tillskrivit och kontaktat de tre största aktieägarna. Men vi sätter egentligen ingen vikt i om du äger 1 procent eller 10 procent av aktierna. Vi önskar bara ägare som har en väsentlig aktiepost och att de ska bruka sina resurser för att utveckla bolaget.

– EQT är ju en 2,5 procents ägare och då är de en av de tio största ägarna i Storebrand och alltså en relativt stor ägare i Storebrand eftersom det är en spridd aktie.

Per Otto Dyb berättar att Storebrand och EQT har haft samtal under en längre tid men att valkommittén fick kännedom om de nya ägarna först i början av december.