Stordalen och Altor köper Ving

I dag kunde Vinggruppens nya ägare presenteras vid en presskonferens i Stockholm. Det blir det Stordalen-kontrollerade Strawberry Group tillsammans med Altor Fund V (Altor) och TDR Capital som tryggar ett starkt och långsiktigt nordiskt majoritetsägande av verksamheten i Vinggruppen med totalt 2 300 anställda i Ving, Spies, Tjäreborg och Thomas Cook Airlines Scandinavia. Magnus

Wikner

- Jag är oerhört glad över att Stordalen, Altor och TDR blir våra nya ägare. De nya ägarnas stora branscherfarenhet och finansiella styrka kommer att ge oss den långsiktiga stabilitet vi behöver samt helt nya möjligheter att utveckla vårt kunderbjudande framöver, säger Magnus Wikner, koncernchef Vinggruppen i en kommentar.

- I dag är en stor dag för en man som älskar resebranschen. Vinggruppen i Norden har skapat en portfölj med starka nordiska varumärken, och är idag själva kronjuvelen bland nordiska researrangörer, Strawberry Groups Petter Stordalen.

Annons

Annons

I en kommentar till norska Dagens Näringsliv nämner han köpesumma på 6 miljarder kronor.

- Vinggruppen är en fantastiskt fin verksamhet med god lönsamhet som har hamnat i en mycket olycklig situation.Genom en finansiell rekonstruktion kommer vi som nya ägare tillsammans med övriga finansiärer säkerställa cirka 6 miljarder i likviditet och garantier. Det säkrar verksamheten och skapar en stabil bas för den framtida utvecklingen, säger Harald Mix, partner på Altor.

– Den här affären förenar hjärta och hjärna. Jag har hjärtat, mina partner har hjärnan, säger Stordalen till dn.no.

Brittiska TDR Capital har huvudkontor i London, och har sedan tidigare en stor ägarandel i Hurtigruten tillsammans med Petter Stordalen. Altor är sedan tidigare delägare i flera verksamheter med anknytning till både Norge och Sverige, däribland XXL, Sats och mäklarhuset Carnegie.

Sedan Thomas Cook gick i konkurs i september, har det jobbats med olika lösningar för den nordiska verksamheten. I motsats till Thomas Cook-koncernen, har den nordiska verksamheten varit lönsam.

I våras lade riskkapitalbolaget Triton ett bud på Ving. Triton har inte velat kommentera om bolaget fanns bland budgivarna på Ving efter konkursen.

Strawberry Group och Altor köper 40 procent vardera av bolaget och TDR Capital resterande 20 procent. All verksamhet kommer att flyttas över till en ny koncern, där affären innebär en kombination av köp av hela bolag eller tillgångarna i vissa bolag från Vinggruppens tidigare juridiska struktur.

Rent tekniskt betyder det att några av de svenska bolagen nu kommer att sättas i konkurs, för att all verksamhet därefter direkt ska kunna tas över av den nybildade koncernen, skapat av de nya ägarna. Köpet inkluderar all pågående verksamhet och har ingen påverkan på Vinggruppens gästers nuvarande eller kommande resor. I praktiken innebär det att Ving Sverige (och även Thomas Cook Northern Europe och Thomas Cook Nordic Holding) nu sätts i konkurs för att all verksamhet därefter direkt ska kunna tas över av den nybildade koncernen, förutsatt att konkursförvaltarna accepterar budet.

All verksamhet och personal beräknas vara flyttad till och leva vidare i det nya bolaget inom det närmsta dygnet.