Skånsk fastighetsman häktad 

Misstankarna gäller grovt svindleri, grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Thomas Melin greps på tisdagen i förra veckan och fick samtidigt advokat Jonas Granfelt förordnad som försvarare. Enligt HD förnekar Melin brottsmisstankarna.

Det är i dagsläget inte känt vilka affärer eller företag som misstankarna är kopplade till. Åklagare Ola Lavie vid Ekobrottsmyndigheten går inte in på några detaljer.

– Jag kan inte lämna någon mer kommentar mer än att vi just nu jobbar intensivt med den här utredningen, säger han till Realtid.

Av handlingar från Helsingborgs tingsrätt framgår att ytterligare en man är misstänkt i samma mål. Även denna nekar till brott. Det handlar om en person som har haft flera styrelseuppdrag i olika bolag i eller i närheten av Melin-sfären.

Av häktningshandlingarna framgår att misstankarna mot Melin gäller flera fall av grovt bokföringsbrott under 2017-2020 samt tre fall av grov trolöshet mot huvudman under 2019. Misstanken gällande grovt svindleri täcker in perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019.

Nästa hållpunkt i tingsrätten blir den 8 oktober då åklagaren antingen måste be om förlängd häktningstid, väcka åtal eller försätta de misstänka på fri fot.

Thomas Melin har varit inblandad i en rad fastighetsbolag på och utanför börsen de senaste tio åren. Ett av de största var Koggbron Fastigheter som med stora obligationslån skulle bygga ut Malmö-fastigheten Katrinelund med bland annat studentbostäder. Projektet gick i kvav i slutet på 2020 då fastigheten togs över av en tysk fond. Koggbron-bolaget, numera med namnet Auragen Realty, försattes nyligen i konkurs.

Realtid har sökt Jonas Granfelt för en kommentar.