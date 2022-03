"Självklart ska vi ha ett ordentligt försvar – men det är politikernas uppgift"

Förut var det ”fult” att investera i vapentillverkare. Nu riskerar kapitalförvaltare som ratar dödliga vapen i förlängningen landets säkerhet. ”Debatten är märklig. Aktier köps och säljs på en andrahandsmarknad. Om fond A eller B äger aktierna i ett specifikt vapenföretag påverkar inte Sveriges försvarsförmåga”, säger Per Sandell på organisationen bakom Svanenmärkningen.



”Genom att oreflekterat betrakta verksamhet som har med försvar och vapen att göra som ohållbar skjuter vi bara oss själva i foten och lämnar ytterst walk-over till just de länder som vill den fria världen illa”, skriver Jörgen Berglund (M), ledamot i riksdagens försvars­utskott i en debattartikel i SvD.



Fonder och andra finansiella institutioner som avstår utifrån hållbarhets- och etikskäl från att investera i försvars­industrin, pekar han ut som ett problem.



Henrik Westman, ledarskribent på Dagens Industri, är inne på samma linje och har skrivit en text med rubriken: ”Farligt att fonder ratar försvarsaktier”.



”Uppenbarligen är det viktigare för finansbranschen att anpassa sig till inhemska och EU-initierade hållbarhetsrekommendationer än att genom lån och investeringar bidra till unionens försvarsförmåga. Så kan vi inte ha det. Att investera i bolag som tillverkar konventionella vapen är hållbart.”



I båda dessa texter pekas organisationen bakom Svanenmärkningen ut - Nordisk miljömärkning som drivs av det statligt ägda bolaget Miljömärkning Sverige AB.



Det finns 350 miljarder kronor i finansiella sparprodukter som är Svanenmärkta. En Svanenmärkt fond får inte investera i bolag som får 5 procent eller mer av intäkterna från produktion eller försäljning av konventionella vapen.



Bland Svanen-fonderna finns bland andra Carnegie All Cap, Didner & Gerge Global, en rad Handelsbanken-fonder, Länsförsäkringar Sverige Vision, SEB Sweden Equity Fund och flera Skandia-fonder.



Och nu slår Per Sandell, affärsområdeschef inom finansiella tjänster på Miljömärkning Sverige, tillbaka och menar att debattörerna har fått fakta om bakfoten.



– Det svenska militära försvaret finansieras primärt inte av fondmarknaden. Det är riksdag och regering som styr över vilka medel som ska användas till att stärka det svenska försvaret, och dessa kan investeras i såväl svenska som utländska leverantörer av försvars- och krigsmateriel, säger Sandell.



Han påpekar också att fonder normalt köper och säljer aktier på en andrahandsmarknad. Vid aktiehandel på börsen går det varken pengar in eller ut, från företaget.



– Om fond A eller B äger aktierna påverkar inte företaget. Och om ett vapenföretag vill ge ut en obligation får bolaget betala en ränta till obligationsköparen. Om det är få som vill köpa obligationen får företaget betala en högre ränta. Det blir då något dyrare på marginalen. Men det är långt ifrån så att det skulle påverka Sveriges försvarsförmåga, säger Per Sandell.



Kan man anklaga Etiksverige för dubbelmoral? Alla vill ha ett försvar när krig hotar. Men vissa är”för fina” för att äga aktier i försvarskoncerner. Om man drar en parallell – jag vill äta kött men kan inte tänka mig att döda ett djur.

– Miljömärkning Sverige ska såklart inte ha någon uppfattning om hur Sveriges försvar ska finansieras, men självklart ska vi ha ett ordentligt försvar. Det är politikernas uppgift. Vi ställer det här kravet för att vi vet att sparare i Svanenmärkta fonder inte vill tjäna pengar på att det blir krig, säger Per Sandell som förklarar att organisationen utesluter vapen av två viktiga skäl:



– Det ena är att det finns en efterfrågan på en miljömässig märkning av finansiella sparprodukter, vars avkastning inte kommer från krig, vapenutveckling och upprustning, så att saldot på fondkontot inte ökar när bomberna faller. Det andra är att vi i praktiken inte kan ge grönt ljus för en tillverkare av konventionella vapen, men inte för en annan. Och om investeringar i alla tillverkare av konventionella vapen tillåts har vi ingen kontroll över hur de vapnen används – om de används av en diktatur vid anfall eller en demokrati vid försvar.