"SEB:s penningtvätt tre gånger så stor som Swedbanks"

SEB:s verksamhet i Baltikum misstänks ha tvättat pengar åt sina kunder motsvarande närmare en halv miljard kronor, från grov ekonomisk brottslighet. Det är mer än tre gånger så mycket som i fallet med Swedbank. Det rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning. Bland de tusentals SEB-kunderna har vi identifierat 194 bolag som har konto i banken både i Baltikum och Sverige, men som är skrivna utomlands – misstänkta så kallade ”non resident-kunder”. Det är sådana utländska kunder som den baltiska penningtvättshärvan handlat om.

Det finns även kopplingar till den så kallade Magnitskij-härvan som både Swedbank och Danske Bank misstänks varit inblandad i. Drygt 475 miljoner kronor med kopplingar till Magnitskij-härvan har gått genom konton i SEB.

De affärer som Uppdrag Granskning nu har granskat rör perioden 2005 till 2017.

”SEB har inte utnyttjats systematiskt för penningtvätt”

Baserat på den analys SEB har gjort kan inte banken se att den blivit systematiskt utnyttjad för penningtvätt. Det upprepar bankens vd Johan Torgeby i ett pressmeddelande på tisdagen med anledning av banken bestämt sig för att redovisa historisk transaktionsdata gällande Baltikum.

–Vi kan samtidigt konstatera att både SEB och andra banker ständigt lever med riskerna som finansiell brottslighet innebär, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef.

I dag, onsdag, släpper Uppdrag Granskning ett nytt avsnitt gällande den misstänkta penningtvätten i Baltikum. Helena

Hedblom

Helena Hedblom ny vd för Epiroc

Styrelsen för gruvbolaget Epiroc har utnämnt Helena Hedblom till ny vd och koncernchef för Epiroc med start den 1 mars 2020. Hon ersätter Per Lindberg, som lämnar sin position efter att framgångsrikt etablerat Epiroc som ett börsnoterat bolag. Det framgår av ett pressmeddelande. Per Lindberg kommer att avgå från Epiroc styrelse samtidigt som han lämnar som vd och koncernchef.

SBB får ok från Konkurrensverket

SBB har fått ett godkännande från Konkurrensverket för det föreslagna förvärvet av Hemfosa. Det framgår av ett pressmeddelande. Budet lades den 15 november. Acceptperioden sträcker sig till den 20 december.

Uppåt på Wall Street

De amerikanska börserna fortsatta uppåt efter att handelsoptimism och stora bud hade eldat på börsen under måndagen. Vid handelsdagens slut var samtliga ledande index upp 0,2 procent vardera.

Utskott bjuder in Trump till hearing om riksrätt

Representanthusets justitieutskott bjuder in president Donald Trump och hans juridiska ombud när man håller sin första hearing i riksrättsutredningen, skriver flera medier. Hearingen kommer att hållas den 4 december, en dag efter att underrättelseutskottet presenterar sin rapport om vad man kommit fram till under sin två månader långa utredning. Det skriver Omni.

Aktieägarna i Londonbörsen röstar ja till Refinitiv-affär

Aktieägarna i Londonbörsen (LSE) röstade på tisdagen om ett övertagande av data- och analysföretaget Refinitiv, en affär värd 27 miljarder dollar eller cirka 260 miljarder kronor.

Ägarna röstade med överväldigande majoritet ja till affären, sedan Londonbörsens styrelseordförande Don Robert vid tisdagens extrastämma sagt att styrelsen var enhällig i sin rekommendation av Refinitivbudet, då styrelsen anser affären vara en kraftfull möjlighet som ligger i ägarnas och bolagets bästa intressen. Omkring 99,3 procent av de röster som avgavs vid stämman stöttade affären, skriver Reuters.

Toadman förvärvar Sold Out

Det svenska gamingbolaget Toadman förvärvar brittiska videospelsförlaget Sold Out för 16 miljoner pund plus en tilläggsköpeskilling om upp till 5,2 miljoner pund på kontant- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.

4 miljoner pund, cirka 49 miljoner kronor, kommer att betalas med Toadman-aktier. Resterande 12 miljoner pund, eller 148 miljoner kronor, betalas kontant.

Toadmans aktie är noterad på Nasdaq First North Growth

Ubers konkurrent redo för lansering i London

Skjutsdelningstjänsten Ubers indiska konkurrent, Ola, har börjat registrera chaufförer i London. Bolaget förbereder sig för en lansering i den brittiska huvudstaden. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till CNBC.

Beskedet kommer i kölvattnet av att Uber nekats förnya licens för att bedriva taxiverksamhet i London, enligt ett beslut från stadens transportmyndighet TFL på måndagen. Ett beslut som Uber avser att överklaga.

”Konsumentskyddet har förbättrats väsentligt”

Riksrevisionen konstaterade på tisdagen att konsumentskyddet inom premiepensionssystemet har förbättrats väsentligt. Det framkommer i Riksrevisionens granskning av statens tillsyn och konsumentskyddet på det finansiella området. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Ett problemområde som Riksrevisionen dock anser fortfarande kvarstå är problematiken kring EU-regler. De anser att tydligare krav inom EU-samarbetet på att tillsynen bedrivs effektivt i alla EU-länder är väsentlig, något som de menar faller på regeringens bord att driva.

9500 jobb bort på Audi

Den tyska Volkswagen-ägda biltillverkaren Audi planerar att dra ned personalstyrkan med 9 500 anställda i ett omstruktureringsprogram som ska pågå till 2025.

Besparingsmålet är satt till cirka 6 miljarder euro 2029 och ska ge en långsiktig vinstmarginal på 9–11 procent. Det rapporterar TT.

Svagt upp på Asienbörser

I Asien var börserna svagt upp under onsdagsmorgonen svensk tid. Detta trots statistik om att vinsterna i kinesiska industriföretag sjönk 9,9 procent under oktober, mot -5,3 procent i september.

Strax efter 06.20 svensk tid låg Shanghais kompositindex på 0,1 procent medan tekniktunga Shenzhen index var närmare 0 än 0,1 procent upp. Hongkongs Hangseng-index var även den nära nollan. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Japanska Nikkei klättrade däremot nästan 0,5 procent, medan Sydkoreas Kospi-index avancerade 0,4 procent.

Storposter mäklade i Bonava

Storposter i bostadsutvecklaren Bonava fortsätter att mäklas på börsen och på tisdagen gjordes en handfull avslut på sammantaget knappt 1,5 miljoner B-aktier. Den enskilt största, 733 000 aktier, mäklades inbördes av Nordea. Det framgår av Infronts avslutsstatistik.

På måndagen mäklade Carnegie en post om 2,5 miljoner B-aktier. Denna post, tillsammans med tisdagens avslut, motsvarar cirka 3,6 procent av aktiekapitalet i Bonava. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.