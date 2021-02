Schibsted ångar på inom fintech på alla fronter

Någonstans började det med Lendo som Schibsted investerade i redan 2009. Då sågs satsningen som en ganska naturlig förlängning av konsumentjournalistiken med avseende på privatlån.

– En journalist ringer tio banker och frågar vad en normalfamilj kan få i ränta. Men det funkar inte riktigt eftersom räntesättningen är individuell. Men med Lendo får du reella offerter på en kreditupplysning, säger Dan Ouchterlony, chef för fintechsatsningarna inom Schibsteds investmentbolag Schibsted Growth.

Sedan rullade det på med Compricer som jämför försäkringar, elavtal, bolån och mer därtill – tjänster som kan ersätta hela högar av nitiska konsumentjournalister. Andra innehav med liknande profil är Kundkraft som upphandlar nya elavtal åt sina kunder.

Men ett antal innehav inom Schibsted Growth erbjuder också krediter till såväl konsumenter som småföretag. Ett exempel är techföretaget Rocker som bland annat erbjuder konsumentkrediter, betalkort och som utvecklat en betalningslösning tillsammans med Blocket – som Schibsted också äger. Svenska Capcito ger lån till företag med fakturor som säkerhet och ägnar sig också åt fakturaköp. Utöver Schibsted är även SEB, Collector och Ventech delägare.

Hypoteket är bolåneutmanaren som i princip dubblat antalet kunder, omsättning och utlåning flera år i rad och som nu har en utestående stock på cirka 10 miljarder kronor.

– Vi såg att marknaden började röra sig mot att aktörer kunde erbjuda bra, finansiella produkter utan att ha exempelvis banktillstånd. Man kunde ordna finansiering via partners istället för att ha allt på den egna balansräkningen, säger Dan Ouchterlony.

Exempelvis finansierar Hypoteket sina bolån via fonder som pensionsbolag och försäkringsbolag investerar i. Lägsta bolåneräntan är 1,05 procent med ett års löptid. För att bli accepterad som kund hos Hypoteket krävs dock en belåningsgrad som understiger 65 procent. Men tack vare den exceptionella uppgången i bostadspriserna de senaste decennierna är det många som kvalificerar sig.

Kraven med avseende på belåningsgrad finns för att begränsa risken vilket ses som en förutsättning för att de institutionella investerarna ska intressera sig för fondprodukten. Men placerare lockas också med en relativt sett högre avkastning.

– Pensionsförvaltare som investerar i Hypotekets fonder får en bättre avkastning än om de placerar i bankernas covered bonds, trots att de underliggande tillgångarna är desamma, säger Dan Ouchterlony.

Med sikte på småföretag

Även Schibsteds norska innehav Fundingpartner har krediter som affärsidé. Företaget har en crowdfunding-plattform som riktar sig mot mindre företag. Och det är just inom området finansiella tjänster för småföretag som Dan Ouchterlony tror nästa investering kan komma att göras.

– Där finns det så mycket kvar att göra och det är den målgruppen vi orienterar oss mot. Vi tror att Schibsted kan tillföra mycket där.

Ett norskt innehav som nu planerar en geografisk expansion har just småföretag bland användarna. Det rör sig om Fixrate – en marknadsplats för bankinlåning som har förmedlat flera miljarder via bolagets plattform.

– Sätter du som företag in pengar på ett likviditetskonto får du typiskt sett noll procent i ränta– även om det rör sig om ett antal miljoner. På Fixrate finns idag ett 50-tal norska banker som – om de är i behov av mer kunder och likviditet – erbjuder en bättre ränta.

Så sent som i januari i år investerade Schibsted 19,5 nya norska miljoner i Fixrate – pengar som bland annat ska påskynda en expansion på marknader utanför Norges gränser.

Försäkringar och betallösningar

Försäkringar är ett annat inslag inom Schibsted Growth. Och ett innehav som precis står inför att sjösätta hela sin verksamhet är norska Tillit Forsikring. Bolaget har en helt digital försäkringslösning och fokuserar i huvudsak på yngre kundgrupper.

– Det handlar mycket om försäkringar till ungdomar, försäkring av mobiltelefoner och liknande.

I Sverige klev mediejätten in i Insurello 2019 i samband med att bolaget tog in 25 miljoner i en nyemission. Insurello har en digital tjänst som hjälper kunden att få ut rätt ersättning från försäkringsbolaget vid skada. Ärendet skickas in till Insurello som mot en avgift sköter all kommunikation med försäkringsbolaget och ordnar rätt ersättning till kunden. Från försäkringar och konsumentkrediter är steget inte långt till den stekheta betallösningssektorn. För bara någon månad sedan gick Schibsted in i fintechbolaget Dintero med en mindre summa samtidigt som det finns planer på att investera ytterligare i framtida emissioner.

Dintero, som värderas till 125 miljoner norska kronor, är en marknadsplats för olika betalningslösningar som Visa/Mastercard, Vipps, Swish, fakturor och delbetalningar. Butiker och nätbutiker – Dinteros kunder – kan sedan välja vilken lösning de i sin tur vill erbjuda sina kunder. Mobilbetalbolaget Pej har samtidigt varit ett innehav i Schibsteds portfölj sedan november 2019. Då gick mediejätten in som huvudinvesterare i samband med att Pej fyllde på kassan med 26 miljoner kronor. Pej har tagit fram en tjänst som gör det möjligt att beställa och betala i mobilen på bland annat restauranger, arenor och nöjesfält. En av bolagets mest namnkunniga kunder i Norge är McDonalds.

Säljsajter, bolån, företagskrediter och försäkringsuppstickare. Frågan är om Schibsted kommer att bli vid sin läst – ett mediehus – eller om koncernen håller på att transformeras till något annat.

– Vi har kikat på fintech i femton år. Men medieverksamheten går kanonbra, och det är digitala prenumerationer som drar. Så det är definitivt både och, säger Dan Ouchterlony.