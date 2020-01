SBAB integrerar Ifs hemförsäkring i appen

Bolåneinriktade nischbanken SBAB kommer att integrera Ifs hem- och villaförsäkringar i sin app under 2020.

Försäkringsjätten If har samarbetat med SBAB sedan 2006. Det har visat sig fungera bra att erbjuda hemförsäkringar i samband med bostadsköp. Nu utökas samarbetet digitalt. Frida Almgren, If. Foto: If.

– Det är en helt naturligt att samarbetet går in i 2020-talet, säger Frida Lagergren, ansvarig för If:s affärsområde portfölj och partners privat.

If och SBAB beskriver det som "en gemensam digital utvecklingsresa."

– Våra respektive bolag har investerat mycket i våra digitala kundresor de senaste åren, säger Frida Lagergren.

Som exempel nämner hon att If vann IT-nyhetssajten IDG:s pris för bästa sajt 2019 inom bank och försäkring. If har vunnit flera gånger tidigare, bland annat 2018 och 2016.

– Enkla digitala kundresor är ett viktigt område för oss på If. Det är det även för SBAB som har utvecklat sin app mycket.

I integrationen tillhandahåller If sitt API, programmeringsgrässnitt, mot SBAB:s utvecklingsteam. För användarna kommer ändringarna att synas stegvis under 2020.

– Exakt hur det ska se ut är inte lanserat ännu, säger Frida Lagergren.

Har ni andra liknande samarbeten?

– På boendsidan är det första gången vi gör något sådant här. På partnersidan är det första gången för If-varumärket i den här omfattningen.