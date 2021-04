Savelend: "Vi går nu för fullt på alla cylindrar"

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 19,1 miljoner kronor (12,2 miljoner kronor), en ökning med 57 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Intäkterna under årets första kvartal landade på rekordhöga 19,1 miljoner kronor, med ett EBIT på minus 2,6 miljoner kronor. Kapitalet på plattformen uppgick till 301 miljoner kronor i slutet av kvartalet, en ökning med 33 procent från föregående år, och med 15 procent från föregående kvartal. Snittintäkten per insatt krona på investeringsplattformen var under kvartalet 16 öre, skriver Ludwig Pettersson i vd-ordet.



Antalet hanterade fakturatransaktioner under kvartalet uppgick till 391 082 stycken, en ökning med 42 procent från föregående år och med 8 procent jämfört med föregående kvartal. Den genom­snittliga intäkt per skapad faktura landade på 9,6 kronor.



– Vi levererar dessa siffror samtidigt som vi förbereder bolaget för en notering på Nasdaq First North före midsommar. Att vi klarar av att göra det visar på styrkan i den organisation som vi har byggt upp under de senaste åren. Jag har av flera anledningar länge varit övertygad om att Savelend kommer att gynnas av att vara verksamt i en noterad miljö.

– Vi går nu för fullt på alla cylindrar och jag ser fram emot att leverera nästa kvartalsrapport som noterat bolag.

Savelend har valt Corpura Fondkommission som finansiell rådgivare inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market