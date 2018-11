Sämsta månaden sedan starten för Brummers prestigefond

Sämsta månaden för Brummers hedgefond sedan starten 2002

Hedgefonder Brummer, Catella och SEB är de stora hedgefondförlorarna under oktobermånad, skriver DI. Under oktoberfrossan med fall uppåt tio procent stod inte hedgefonderna pall utan tre av fyra hedgefonder backade. De fondsparare som har satsat på hedgefonder för att få en jämn och säker avkastning kommer återigen att bli besvikna. Det gäller både internationellt och i Sverige. Bara en hedgefond i Sverige, Aktie Ansvar Kvant, lyckades skapa positiv avkastning. Brummers prestigefyllda fond BMS har gått back med 0,75 procent på året med en katastrofal oktobermånad med ett fall på 4 procent. Det är den enskilt sämsta månaden för fonden sedan starten 2002 och kan ge kapitalutflöden från missnöjda investerare. Fonden förvaltar 41 miljarder kronor och består av ett tiotal av fondbolagets hedgefonder vilka ska ge en bra riskspridning. Så verkar inte vara fallet. Mikael Spångberg, vd för BMS, och dess förvaltare, förklarar att ”vissa enskilda bolagsrapporter har kostat oss alldeles för mycket.” En stor del av tappet beror på specifika aktieurval snarare än generell marknadsexponering. Av de underliggande fonderna backade Manticore, Lynx och Florin Court. Nektar, Observatory och Arete hade positiv avkastning. SEB Asset Selection backade 1 procent under oktober och hör med en årsavkastning på minus 8 procent till bottenskiktet av svenska hedgefonder i år. DI citerar en analys av franska kapitalförvaltaren Lyxor baserad på 192 hedgefonder.

Glansdagarna är förbi

Hedgefonder DI:s Hans Bolander skriver i en kommentar ”Glansdagarna är förbi för hedgefonder” att låga räntor talar också för att hedgefonder måste börja konkurrera med avgiftsvapnet. De så kallade prestationsavgifterna sticker i ögonen, när i praktiken all avkastning över noll reduceras med en 20-procentig avgift

Byggbolagen struntar i att säkra köparnas pengar

Bostäder Många byggbolag har satt i system att helt strunta i att säkra de pengar som köpare betalar in till bostadsrättsprojekt. Det avslöjar tunga jurister för SvD. “För köparen kan insatsen bli en oprioriterad fordran vid en krasch”, säger Ulrika Blomqvist, vd vid Bostadsrätterna.

Loomis ökar resultatet

Börs Konthanteringsjätten Loomis nettoresultat i det tredje kvartalet kommer in nästan 14 högre än förra året och marginellt högre än vad analytikerna hade väntat sig, visar fredagsmorgonens rapport. Omsättningen i det tredje kvartalet ökar med över 15 procent, jämfört med samma period förra året.

“Bäst att äga sin egen IT-utveckling”

IT Dagens Industri har en ledare om att ”Den som vill ligga i topp bör äga sin IT-utveckling”. Det som skiljer vinnarna från förlorarna är hur mycket de investerar i ny teknik, och att de utvecklar och äger den själva. Som exempel nämns bolag som Nissan, Roche och Pfizer som har utvecklat och själva äger sin mjukvara och hårdvara. Dessa är skräddarsydda för deras verksamhet, och kunskapen finns internt. I ledaren hänvisas till en färsk studie som omfattar världens 6 000 största bolag, gjord av konsultfirman McKinsey. Fördelen med att utveckla tekniken internt är också att det ställer krav på en intern förståelse för vad man utvecklar, varför och vilken potentialen är på sikt.

Apple föll tungt efter svag rapport

USA Sämre Iphone-försäljning och försäljningsprognos för julkvartalet än väntat. Dessutom slutar Apple redovisa antal sålda telefoner, datorer och surfplattor från och med nästa kvartal. Kombinationen av dessa faktorer från bolagets kvartalsrapport som släpptes i går torsdag kväll svensk tid fick Apples aktie att rasa med 7 procent i efterhandeln.

Spotifys tog stryk efter svag prognos

USA Streamingjätten Spotify fick rejält med stryk efter en sämre prognos än väntat för bolagets tillväxtutsikter vid gårdagens delårsrapport. Aktien föll med 5,7 procent och fortsatte nedåt i efterhandeln.

“SD-sympatisörer mer borgerliga än Centerpartiets”

Politik Undersökningsföretaget Skops vetenskapliga ledare Örjan Hultåker skriver i en Debattartikel i DI ”att politikerna har en bild av läget, men väljarna tycks ha en annan. Faktum är att SD-sympatisörer är mer borgerliga än Centerpartiets”.

De flesta av Sverigedemokraternas sympatisörer (72 procent) vill att partiet samarbetar med de borgerliga partierna, bara 9 procent vill ha samarbete med det rödgröna blocket. En relativt stor majoritet av moderata (61 procent) och kristdemokraterna (60 procent) sympatisörer vill i förvalsundersökningen att Sverigedemokraterna i första hand ska samarbeta med de borgerliga partierna. Bland Centerpartiets sympatisörer vill bara 14 procent av SD ska samarbeta med de borgerliga partierna. Sammantaget, talar det mesta för att väljarna uppfattar politiken och partierna uppdelade i två block. Och Sverigedemokraternas sympatisörer har sedan valet 2014 stärkt sin borgerliga länk.

Partierna agerar utifrån att det finns tre block och den borgerliga alliansen och det rödgröna blocket är de block som står närmast varandra och att de tillsammans ska bekämpa Sverigedemokraterna. Det råder sålunda en obalans mellan den professionella politikens verklighetsuppfattning och den som dominerar bland väljare/sympatisörer. Den obalansen har ökat sedan 2014. Den obalansen kan inte på sikt bli bestående, skriver Örjan Hultåker.