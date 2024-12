Barnlöst samhälle tvingar leksaksjättar till total omställning

”Fallande födelsetal är ett stort samhällsfenomen som vi inte kan vända på kort sikt, så vi skiftar fokus till att växa genom Generation Z-kidults”, säger Leo Tsoi, vd för Toys R Us Asia, till Financial Times.

Företaget, som opererar självständigt från sin amerikanska namne, verkar på tio asiatiska marknader.

Missa inte: Allt färre barn i Sverige och världen: ”Nödsituation”. Realtid

I åtta av dessa ligger födelsetalen under den nivå som krävs för en stabil befolkning. Vuxna köpare står redan för omkring en åttondel av företagets intäkter, och den andelen växer snabbt, särskilt i Kina och Japan.

”Ultralåga” länder

Situationen är minst lika allvarlig i Europa.

Tyskland, kontinentens folkrikaste land, har nu anslutit sig till gruppen länder med ”ultralåga” födelsetal under 1,4 barn per kvinna, skriver Financial Times.

Även Estland och Österrike har fallit under denna kritiska gräns.