Salladsbolaget om miljardvärderingen och elräkningen

Ljusgårda i Tibro odlar sallad på vertikala väggar istället för på platt mark. Just nu byggs bolagets andra produktionsanläggning på 18 000 kvadratmeter, som komplement till bolagets befintliga 7 000 kvadratmeter. Den nya anläggningen invigs på våren 2023 och kommer att kunna producera ytterligare 1440 ton sallad per år, vilket kan jämföras med nuvarande 720 ton per år.

Tidigare i år stängde bolaget en investeringsrunda på 170 miljoner kronor, och fick då in Back in Black som ny investerare. Bakom fonden står oljefamiljen Lundin och VNV Globals vd Per Brilioth, och Ljusgårda är fondens första inom foodtech. Enligt Andreas Wilhelmsson, vd på Ljusgårda, ska pengarna hjälpa bolaget att bli Europas ledande inomhusodlingsföretag.

– Pengarna går främst till att öka vår produktionskapacitet. Vi har mycket att göra för att minska importen och hämta hem maten. Vår främsta flaskhals ligger i produktionen, men sedan handlar det såklart också om att fortsätta se till så fler butiker kan erbjuda svensk sallad året om, säger Andreas Wilhelmsson till Realtid.

Ljusgårda har främst finansierats av riskkapital från bland annat Philian AB som är H&M:s Karl-Johan Perssons investeringsbolag samt Jula miljö och teknik. Det sistnämnda är butikskedjan Julas investmentbolag, som har sitt huvudkontor i Skara – bara fem mil från Ljusgårdas anläggning i Tibro. Dessutom har bolaget ett banklån på 80 miljoner kronor.

Ni har fått in tunga investerare, hur kommer ni på bästa sätt att dra nytta av dem?

– Vi ber ofta om hjälp genom inspel i strategiska frågor men också kontakter, säger Andreas Wilhelmsson.

Vad krävs för att ni snabbt ska kunna skala upp verksamheten?

– Det är viktigt att fortsätta attrahera talang. Allt eftersom verksamhet växer blir det viktigt att se till så vi har människor ombord som är redo för att skala upp, säger han.

Hur stor påverkan har högt elpris för er verksamhet – finns det någon smärtgräns för när elen är alltför dyr?

– Vi påverkas såklart av de ökade elpriserna, men tack vare att vi använder den senaste tekniken inom LED-lampor och har nyrenoverade lokaler med god isolering så är kostnaden för el relativt låg i jämförelse med vår totala kostnadsmassa. Således drabbas många andra odlare hårdare än vi gör, säger Andreas Wilhelmsson.