Safello köper kryptovalutaportal

Bakom portalen står grundaren David Hedqvist, som. förblir chefredaktör och ansvarig utgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet kommer efter en samarbetsperiod mellan Safello och Bitcoin.se, där den senare har använt Safellos Partner Widget-produkt. Bitcoin.se bidrog till att affärer genererade en betydande del av Safellos omsättning under det senaste halvåret.

Safello, som är backat av flertalet kända investerare, inklusive Digital Currency Group (DCG), Northzone och White Star Capital, siktar på börsnotering på Nasdaq First North Growth Market under andra kvartalet 2021. Nyligen meddelade företaget ett strategiskt partnerskap med Klarna och en handfull nyckelrekryteringar, inklusive Johan Edin som Chief Financial Officer och den svenska kryptoprofilen Gina Pari som Client Director.