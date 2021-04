Safello har fått tummen upp för notering på First North

Safello är ett mäklarföretag inom kryptovalutabranschen och erbjuder samt gör det möjligt för kunder att köpa och sälja ledande kryptovalutor.



”Safello har sedan 2013 stadigt byggt sin plattform för att påskynda användandet av kryptovalutor. Vår notering på Nasdaq First North Growth Market är en viktig milstolpe och ett kvitto på vårt fokuserade arbete att vara den trygga personen (Safe Fellow) att följa in i kryptoindustrin. Det är även ett bevis på mognaden för kryptovalutamarknaden som helhet”, säger vd Frank Schuil i en kommentar.



Teckningskursen är 13,50 kronor per aktie, vilket ger en pre-money värdering om cirka 235,6 miljoner kronor. Emissionen omfattar totalt 3 miljoner nya aktier vilket ger en utspädning om cirka 14,7 procent. Kassan kan stärkas med 40,5 miljoner kronor före emissionskostnader.



Ett antal institutionella investerare samt insiders kommer att teckna i emissionen som totalt är säkrad till cirka 80 procent.

