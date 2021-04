Så ska Litigium Capital bli störst i Norden på tvistelösningsfinansiering

Investmentbolaget Litigium Capital, specialist inom finansiering av rättstvister, tar in 25 miljoner kronor. Johan och Mikael Karlsson, Neptunia Invest och Slättö, via investeringsbolaget Brofund Equity och Christian Thiel, Svensk Tillgångsutveckling och Flexqube, via investeringsbolaget Feldthusen Invest blir nya delägare i bolaget. Christian Thiel blir styrelseordförande för Litigium Capital Investment.

För att lättare och snabbare kunna skala upp verksamheten etableras en struktur med ett rådgivningsbolag, Litigium Capital Advisory, och ett investeringsbolag, Litigium Capital Investment.

Tvistelösningsfinansiering (litigation financing) går ut på att Litigium Capital, i detta fall, finansierar de kostnader som bolagets kunder har för att driva en affärsjuridisk tvist, mot en andel av tvisteföremålet om tvisten går bra. Tvistelösningsfinansiering är hittills ovanligt i Sverige och Norden. Efterfrågan för tvistelösningsfinansiering är störst i USA i dag men Thony Lindström Härdin, vd och medgrundare för Litigium Capital, ser Europa och Asien som framtida tillväxtmarknader.

– Efterfrågan idag är av naturliga skäl inte så stor, utan den växer i takt med fler får upp ögonen för finansieringsformen. USA står för 50 procent av världsmarknaden, men Europa och Asien är de stora tillväxtmarknaderna. I Europa är Storbritannien den största marknaden. På kontinenten är Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Nederländerna föregångsländer, säger han till Realtid.

Hur planerar ni att använda kapitalet?

– Majoriteten av kapitalet är öronmärkt för investeringar i tvister. Beroende på vår investeringstakt ser vi framför oss att det kommer räcka till ett tiotal tvister. Investeringarnas längd är svårt att sia om eftersom det på förhand inte går att avgöra om en tvist förliks med kort varsel eller om tvisten måste avgöras genom dom eller skiljedom. Det är därför svårt att uppskatta hur länge pengarna räcker, men en rimlig gissning är att vi kommer ta in mer kapital inom de närmsta två åren.

Vad lockade era nya investerare?

– Våra investerare är entreprenörer och har därigenom erfarenhet av tvister i olika omfattning. Tvistelösning är otroligt dyrt om du ska ha tillgång till de bästa rådgivarna, vilket näst intill är en förutsättning för att tvisten ska nå framgång. Det gör att rättssamhället är orättvist som det är idag. Du kan sitta på något som potentiellt är väldigt värdefullt, exempelvis ett kontraktsrättsligt krav eller kanske ett patent där någon gör intrång, men har inte råd att få rätt. Tvistfinansiering är win-win för alla utom motparten. Kunden får råd att anlita en bra advokatbyrå, vi och våra investerare får en andel av kundens uppsida. Våra investerare ser fördelarna med att göra något bra i samhället och samtidigt naturligtvis få bra avkastning på sin investering.

Sverige en tillväxtmarknad för tvistelösningsfinansiering

Det stora antalet tvister mellan ryska och östeuropeiska parter och även med Stockholms Handelskammare (SCC) gör Sverige till en attraktiv marknad för tvistelösningsfinansiering.

– I Sverige förekommer regelbundet finansieringar från utländska finansaktörer idag. Stockholm , genom Stockholms Handelskammare, SCC, är säte för mycket stora tvister även där parterna bara är utländska. Stockholm är exempelvis säte för många tvister mellan ryska och östeuropeiska parter och SCC är också ett vanligt förekommande säte för investeringstvister mellan enskilda aktörer och länder. Det gör Sverige särskilt lämpligt för tvistelösning, och tvistelösningsfinansiering. Vi har därmed fått advokatbyråer som står sig starkt i internationell konkurrens inom tvistlösning, säger Thony Lindström Härdin.

Aktuella är tvister i storleksordning 10 till 30 miljoner kronor.

– Jag skulle säga att en typisk tvist som vi finansierar är i storleksordningen 1-3 miljoner kronor och ibland mer. En investering förutsätter i de flesta fall att tvisteföremålet är 10 gånger högre än investeringen.

Vad gäller lokala tvister har det däremot tidigare inte funnits någon lokalt etablerad aktör innan dess att Litigium Capital grundades 2020 samt att Kapatens Partners startade sin verksamhet i Stockholm, säger Härdin.

– Kapatens Partners ser vi som vår huvudkonkurrent eftersom de är lokalt etablerade och har en affärsmodell som liknar vår modell. De gör bra saker och är bra ambassadörer för tvistfinansiering. Vi ser konkurrens som bra givet att detta är en helt ny marknad på ett lokalt plan. Även Therium Capital Management, som är en brittisk fond, med representation både i Stockholm och Oslom är konkurrenter. Sedan finns andra internationella aktörer som är aktiva i områden, bland annat Nivalion från Schweiz, men det bedömer vi mer är på ad-hoc-basis.