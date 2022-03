Så mycket förvaltar Credit Suisse åt ryska klienter

Vd Thomas Gottstein uppgav under en finanskonferens att andelen ligger på cirka 4 procent av totalt förvaltade tillgångar. Denna siffra gäller för ryssar bosatta i Ryssland såväl de som befinner sig utomlands. Det rapporterar Reuters.



Credit Suisse hanterade 827 miljarder franc, motsvarande 8 434 miljarder kronor, under sin förmögenhetsförvaltning i slutet av 2021. Det betyder att banken har 337 miljarder under förvaltning för ryska klienter.



Gottstein uppgav också att Credit Suisse håller på att se över sin verksamhet i Ryssland. Man har 125 personer vid Moskvakontoret som erbjuder tjänster inom investment banking, förmögenhetsförvaltning och andra områden.