Så lyckas Säkra med uppköpsvågen mitt i pandemin

Tittar man i arkivet över pressmeddelanden hos den 35 år gamla försäkringsförmedlaren och finansrådgivaren Säkra undrar man nog vad som pågår. Mitt under den värsta coronakrisen när få vågar förvärva har Säkra köpt Pensionsoptimering Skåne (1 april), Axet Kapitalföräldling (2 april), Hum Ek Försäkring (16 april) och Försäkringsförmedlarna Sydsverige (11 maj).

– Vi går från en franchisemodell till att bli ett företag, Säkra AB. 50 bolag går därmed upp i Säkra. De sista två månaderna har vi köpt åtta bolag, säger Eva Pantzar Waage, vd för Säkra sedan i oktober 2019.

Det låter som redan uppköpsräden.

– Ja, det pågår en konsolidering i branschen och vi är med i den.

Vilket är målet?

– Att växa organiskt plus att förvärva. Inom några år ska vi omsätta 1 miljard. Det innebär lite mer än en fördubbling mot idag.

Säkra går nu alltmer ifrån franchisemodellen, men kommer att ha tre ben framöver: Franchisebolag, delägda bolag och majoriteten som är helägda. De som går in i Säkra som helägda bolag gör det som partners.

– Om man inte har valt att sälja in sitt bolag kan det vara för att man är relativt ny i Säkra och först vill bygga vidare sin affär.

Bakgrunden är att riskkapitalbolaget Adelis Equity Partners gick in som storägare i Säkra. Affären annonserades i oktober 2019, men blev inte godkänd av Finansinspektionen förrän i slutet av februari i år. Adelis äger nu 60 procent av företaget, resten ägs av ledning och medarbetare som är partner.

– Uppdraget från Adelis är tydligt – vi ska vara med och driva på konsolideringen i branschen, vi ska göra bolaget mer effektivt och ännu mer professionellt. Dessutom ska vi kliva upp i kundsegment. Vi ska vara en seriös spelare som ska vara en utmanare till de två stora förmedlarhusen.

Med det senare avser hon Söderberg & Partners och Max Matthiessen. Även de uppbackade av riskkapitalbolag. KKR gick in som delägare i Söderberg & Partners 2019 och för lite sedan köpte Nordic Capital Max Matthiessen.

– Adelis har ett mycket professionellt M&A-team. Det är en oerhörd resurs för oss, men det är Säkra som gör resan.

– Vi ska inte bygga ett nytt Söderberg eller Max. Vi ska vara mer lokala och nära kunden. Men vi vill upp i kundsegment och vi vill digitalisera ytterligare.

Du har sagt att ambitionen är att bli Sveriges ledande förmedlarföretag. Hur ligger ni till nu?

– Ambitionen är snarast att bli en av de ledande. Idag är vi självklart mindre än de två stora. Men i den här takten går det fort uppåt. Alla mår bra av att det kommer en ny stark aktör på marknaden.

Men ni är alla uppbackade av riskkapitalbolag med tillväxtagendor.

– De andra kommer nog också att köra hårt. Det är väl jättebra. Alla vässar sina erbjudanden för att tydligt differentiera sig. Jag tycker att professionella ägare och styrelser som flyttar fram positionerna är ett kvalitetskvitto för branschen.

Borde inte priserna öka på förvärvsobjekten?

– Jag tror inte att priserna kommer att gå upp nämnvärt. Vi är professionella och vet vad priset ska vara för en förmedlare. Vi måste vara seriösa och affärsmässiga och kan inte slåss om multiplar. Det finns annat som skiljer oss åt.

Idag har Säkra en spridd verksamhet över hela landet, från Piteå till Ystad, med lokalkontor i samhällen som Valdemarsvik, Strömstad och Gislaved. Bolaget har hittills varit inriktat på små och medelstora kunder, både privatpersoner och företag. Närmare bestämt omkring 150 000 individer och 15 000 företagskunder. Men nu finns alltså ambitionen att nå även större företag.

Rådgivarna kuskar ofta runt ute på vägarna för möten med kunder i olika orter utanför de större städerna. Det är svårare nu under coronakrisen.

– Det är i princip bara digitala kundmöten nu men många är ändå på kontoren, särskilt i landsorten. Det är mer hysteri i Stockholm, säger Eva Pantzar Waage.

Att det finns skäl till viss hysteri kan hon själv vittna om. Mitt under det att Adelis tillträdde som ägare, med sin nya offensiva agenda för bolaget, insjuknade Eva Pantzar Waage i covid-19.

– Jag var jättesjuk i fem veckor. Troligtvis har hela koncernledningen har haft corona. Vi var flera medarbetare som hade det samtidigt på huvudkontoret i Stockholm.

Hon jobbade på ändå. Inför Adelis inträde var det ett stort arbete med förberedelser kring den stora konsolideringen. Sedan dess har det varit mycket intensiva månader med förvärv och fler kommer. Minst ett nytt ska utannonseras varje månad de närmsta månaderna. Dessutom har Säkra ändrat hela bolagsstrukturen och bland annat slagit ihop kontor och utsett nya chefer på varje ort.

– Om man har 40 graders feber en dag kan man inte tokjobba. Man får lyssna på kroppen och vila. Hela min familj har varit sjuk. Jag mådde ofta bra fram till lunch, sen pang, så kom febern och huvudvärken.

Men hur gick det att få ihop arbetet under de förutsättningarna?

– Förvånansvärt bra. Fast jag körde kanske inte med kamera på Teams-mötena, skrattar Eva Pantzar Waage.

I början av mars mobiliserade hon styrkorna i två dagar. De byggde då de system och verktyg som bolaget behövde för att alla rådgivare ska kunna arbeta på distans och säkerställde att allt fungerade. Bolaget genomförde också Teams-möten med utbildningar.

– Vi hade en introduktionsvecka, fem dagar. Nu följer vi kontinuerligt upp hur många rådgivningar som görs varje vecka. Vi har haft en vecka med en dipp, annars har det varit samma tempo som innan. Däremot är det svårare att genomföra nykundsmöten.

Under nästan ett kvarts sekel, 24 år, var Eva Pantzar Waage anställd på konkurrenten Max Matthiessen, bland annat som operativ chef och ansvarig för affärsområdet liv och pension. Men hon valde att säga upp sig i februari 2018 och satt sedan i "en relativt hård karantän". Någon gång under sommaren 2019 gick hon in som rådgivare till Adelis kring just köpet av Säkra.

– Jag kom in tillsammans med Michael Wolf.

Michael Wolf, som Eva Pantzar Waage genomgående kallar för "Micke", är bland annat känd som Swedbanks tidigare vd. I och med Adelis tillträde den 6 mars stod det klart att Michael Wolf officiellt fungerar som rådgivare till styrelsen.

Samtidigt utannonserade Säkra en ny styrelse med en rad toppnamn. Svante Forsberg utsågs till styrelseordförande medan Knut Frängsmyr, Johan Storm, Rasmus Svensson, Erik Hallert och Jan Åkesson tillträdde som styrelseledamöter. Svante Forsberg har tidigare varit vd och ordförande för Deloitte, Knut Frängsmyr är vice vd och operativ chef på Klarna medan Erik Hallert och Jan Åkesson är partner på Adelis. De övriga är förmedlare och partner på Säkra.

– Alla riskkapitalister är väldigt duktiga på att knyta an branschexperter och Adelis har ett fantastiskt nätverk. Både Micke och min ordförande Svante är fantastiska bollplank till mig. Jag har ett fantastiskt bra stöd i allt jag gör.

En viktig del i Säkras kvalitetshöjning är satsningen på regelefterlevnad, compliance, och att säkerställa att alla arbetar på samma sätt.

– I en franchiseorganisation är det näst intill omöjligt med fullständig kontroll. Nu blir det en helt annan produktstyrning och tydlighet i vad vi står för.

Satsningen går hand i hand med senare års ökade fokus på regelefterlevnad, inte minst med olika EU-krav. I förra veckan fick också finansrådgivaren Exceed stänga ned efter föreläggande från Finansinspektionen som i samband med det uppmanade alla i branschen till skärpning.

– Compliance är viktigt för mig, att säkerställa att vi som bolag har en modell där vi alltid sätter kunden i fokus och inte intäkterna. Att vi gör det som är bra för kunden är a och o.

Ett flertal finansiell rådgivare och försäkringsförmedlare har fått upprepad kritik för att rådgivare är förklädda säljare och att man säljer in egna, dyra produkter.

– I den här branschen är det svårt att helt undvika intressekonflikter. Det är en jättefördel för Säkra att inte ha egna fonder och att därmed slippa den intressekonflikt som det innebär.

Framåt är tempot minst sagt intensivt. Hon bedömer att det fortfarande finns 500 fristående förmedlare i landet samtidigt som prispress, ökad regelbörda och digitalisering väsentligt höjer kraven och förändrar förutsättningarna.

– De som idag är fristående söker sig allt mer till någon hamn. Alla där ute har fått propåer om uppköp tidigare. För många är det viktigt att fortsätta kunna vara lokala och de uppskattar vår platta modell med stort lokalt inflytande så vi får mycket positivt gehör.

Just nu är det utmanande tider, särskilt för livförsäkringssidan. Men det vägs upp av sakförsäkring enligt Eva Pantzar Waage.

– De verkliga effekterna kommer vi att se under tredje eller fjärde kvartalet. Den största risken är kunder som eventuellt går i konkurs eller som inte kan betala sina premier. Det gäller för oss såväl som hela branschen.

För att hålla koll gör Säkra mätningar varannan vecka.

– Men vi har inte ändrat strategi på grund av corona. Jag är glad att Adelis håller huvudet så kallt och inte ändrar kurs.