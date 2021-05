Så lyckades Tre bli större än Telenor inom B2C

Mobiloperatören Tre, delägd av Wallenbergsfärens Investor, växte såväl när det gäller antalet användare som verksamhetens omsättning under årets första kvartal. Idag blev det klart och bolaget kliver för första gången upp på tredjeplatsen, efter Telia och Tele2 och före Telenor, vad gäller marknadsandelar på mobila konsumentmarknaden i Sverige. Det säger Tres vd Haval van Drumpt till Realtid, med hänvisning till Post- och telestyrelsen, PTS, senaste statistikrapport om den svenska telemarknaden. Fokus på kärnaffären och förtroende för medarbetare är nycklar till Tres förnyade frammarsch, säger Haval van Drumpt, vd för Tre sedan slutet av 2018.

– Mitt uppdrag när jag klev in som vd var att fokusera på lönsamhet, tillväxt på nytt, samt ompositionera varumärket. Det har vi gjort och med benhårt arbete har vi tagit tillbaka vår position som utmanare. Det ligger i vårt DNA och har gjort det naturligt för medarbetarna att sätta sig bakom, säger han. Vi har rensat vårt erbjudande och sett till att prissättningen är transparent. Vi har inte tagit aktieägarnas pengar och köpt upp massa företag utan vi håller fast vid vår plan, lägger han till.

– Internt har vi haft färre men fler fokuserade mål och har varit bättre på att kommunicera detta så att alla är med på det. Och jag litar på de folk jag jobbar med.

Enligt PTS rapport hade Tre en marknadsandel om 18,11 procent under 2020, en ökning med närmare 1 procentenhet jämfört med 2019 då Tres andel uppgick till 17,11 procent. Därmed har Tre för första gången en större marknadsandel inom mobilabonnemang på konsumentmarknaden jämfört med Telenor, vars andel 2020 uppgick till 18,06 procent. Det är värt att notera att även Telenor och Telia ökade sina marknadsandelar under jämförelseperioden, från 17,39 procent år 2019 till 18,06 procent år 2019 och från 32,06 procent mot 32,74 procent för Telenor respektive Telia. Tele2, den ursprungliga monopolutmanaren, var den operatör som istället tappade mark, med en andel om 28,34 procent år 2020 jämfört med 30,64 procent 2019.

Tres vd understryker att operatören inte bara lyckats återgå till tillväxt sett till antal användare utan att detta gjorts med ökande intäkter.

– Vi är den enda operatören som växer både kundbas och intäkter. Det är inte vi som kör sönder intäkterna och marknaden. För att kunna växa måste vi vara lönsamma, säger han.

Tre Skandinavian ökade antalet abonnemangskunder till 3 706 000 under första kvartalet 2021, jämfört med 3 590 000 under första kvartalet 2020. I Sverige ökade antalet abonnemangskunder till 2 229 000 (2 100 000) samtidigt som det minskade till 1 477 000 (1 490 000) i Danmark, enligt Investors delårsrapport för första kvartalet 2021. Omsättningen i Sverige ökade under jämförelseperioden till 1 659 miljoner kronor (1 645) och till 683 danska kronor (673) i Danmark.

Utöver framgångarna inom konsumentsegmentet lyfter även Haval Van Drumpt operatörens framsteg inom företagssegmentet och IOT, internet of things. Även där har andra operatörer offrat lönsamhet för tillväxt, anser han.

– Inom IOT är det lätt att göra bort sig genom att skänka bort affären och pengarna. Vi ser att där IOT tillför en förenkling för kunden så finns det pengar. Så är inte fallet i stora upphandlingar som kräver flera år för att nå breakeven, exempelvis elmättarupphandlingar. Vi håller oss borta från dessa stora affärer och fokuserar istället på små- och medelstora företag.

Haval van Drumpt räknar nu med en rad innovationer och mer tillväxt framöver tack vara utrullningen av 5G-nätet.

– 5G blir för näten vad Iphone blev för telefoner. Vi jobbar för fullt för att implementera det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Industrin och företag kommer att adoptera det först men det kommer att ske mycket nytt även på konsumentsidan framöver, säger Haval van Drumpt.