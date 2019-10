Så byggde Carl Armfelt och Erik Sprinchorn upp Tin fonder

Stjärnförvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn berättar om resan från lanseringen av fonden Core Ny Teknik till nästa steg då duon ska skapa ett fondbolag med fler fonder. "Just nu lägger vi tid på att bli ett fondbolag", säger duon.

Det är ett år sedan förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn meddelande att de skulle lämna Swedbank Robur där duon tillsammans förvaltade den populära och framgångsrika fonden Ny Teknik.

I medierna fick de snabbt epitetet "stjärnförvaltarna" på grund av den fantastiska utvecklingen i Ny Teknik.

– Jag vänder mig emot själva termen lite grand. Det är lite som att ”setting you up for failure”. Om det nu finns en sådan termonologi, så ja visst det har gått bra historiskt. Vi har några styrkor som förvaltare, förklarar Erik Sprinchorn när Realtid kommer på besök på kontoret nära Stureplan.

Under flera månader av hemliga förberedelser avslöjande förvaltarduon sitt nya projekt i februari i år. Tin Fonder, där Tin står för teknik och innovation, lanserade i februari den första fonden Core Ny Teknik. I dag omsätter fonden cirka 2171 miljoner kronor.

Fonden investerar i små och medelstora teknik- och innovationsinriktade bolag, främst i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken.

Erik Sprinchorn berättar att duon hade en klar bild framför sig vilken typ av fond de ville förvalta. De ville att det skulle vara en vanlig fond, en daglig handlad fond, inriktad mot privatpersoner.

– När vi sedan skulle ta det från en pappersprodukt till ett fondbolag så råkade vi på människor som både hade intresse och förmåga att agera som en garant och ett "skal". Inte minst Investmentbolaget Bure som varit med sedan start och varit en administrativ motor och kunnat skapa den struktur som behövdes för att realisera det vi ville göra.

– Det var inte så att vi hade en skönhetstävling, utan vi träffade Bure och de har ett gott renommé inom teknik och innovation. De var intresserade av förvaltningen och hade kunskap om förvaltning och hade en god idé om hur de ville hjälpa förvaltare att starta fonder, säger Erik Sprinchorn.

Carl Armfelt tillägger:

– Det är ett mindre investmentbolag med lite mer av kött och blod. Det är inga tjänstemän som jobbar där utan det är personer som vi tror kommer att finnas kvar. Om vi ska göra det här långsiktigt så vill vi inte ha en ny kontaktperson varje år. Det var jätteviktigt för oss.

Men att starta en fond på det sätt som Erik Spinchorn och Carl Armfelt har gjort är inte vanligt, menar de. Samtidigt påpekar de att det inte är vanligt överhuvudtaget att starta fond eller fondbolag i dag. Att det snarare är så att fler fonder läggs ned än vad som startas. Anledningarna är flera men framförallt handlar det om de höga regelkraven och byråkratin som finns för den som startar en fond.

– Det tar tid och det är höga entrebarriärer och ganska mycket regleringar och processer att ta sig igenom. Då är det bra att ha en partner som är duktig på sådant och har gjort det förut. De kan det hantverket. Det är en stark synergi.

Core Ny teknik har i skrivande stund stigit med 17,18 procent sedan starten den 4 februari. Erik Spinchorn och Carl Armfelt har planer på att lansera fler fonder, men just nu ligger huvudfokuset någon annanstans.

– Just nu lägger vi tid på att bli ett fondbolag och det är det som är den huvudsakliga administrativa arbetat under hösten. Efter det ska vi lägga mer tid på att fundera på nästa fond, säger Carl Armfelt.

Erik Spinchorn tillägger:

– Vi har ju valt en tvåstegsraket när vi startat ett fondbolag. Vi startade ett fondhotell med ett värdepappersbolag som är ansvarig förvaltare och sedan migrerar vi där vi tar nästa steg där vi bildar ett eget fondbolag som tar över fonden i steg två. Det är ett bra sätt att ta ett snabb time to market och ett fullständigt vettigt sätt om man väljer att driva det så men vi väljer att gå över i eget fondbolag.

Att de började med ett samarbete med Bure innebar att duon sedan start kunde lägga mest tid på förvaltningen och inte lägga ett år av tiden på ansökningar.

Är det mycket byråkrati bakom att starta en ny fond?

– Det är tufft att starta en fond och ett fondbolag. Det är mycket tuffare än vad man tror. Det räcker inte bara att ha ett bra trackrecord utan man måste ha en affärsplan och en tanke på hur man ska distribuera fonden, säger Carl Armfelt.

– Sedan gäller det att få en bra start. Det är så mycket som man inte kan rå över. Även om man har svart bälte i hur man ska ansöka om rätt tillstånd så gäller det också att ha en bra start. Man ska ändå vara glad över att vi har fått en väldigt bra början.

Hur fick ni en bra start?

–Tur och slump, får man väl sätta upp det på. Vi hade lika gärna kunnat starta i en negativ börstrend. Det är klart att vi har hjälp av en positiv börstrend. Det finns det inget snack om, säger Erik Spinchorn.

Carl Armfelt understryker även att det handlar om att det ”har dykt upp” ett antal bolag som fonden har investerat i under våren.

– Dessa flertal nya idéerna har verkligen betalt sig under starten, säger han.

– Och nu när man har haft en bra start så är det lättare att slappna av lite och vara trygg i sin investeringsprocess och fortsätta göra det vi har gjort. Vi går inte och funderar på om vi har rätt. Vi känner oss trygga i det vi gör och funderar inte på att byta inriktning på fonden.

Hur viktigt är det med ett starkt trackrecord när man startar en fond?

– Det är uppenbart viktigt. Särskilt om man vill starta något nytt, säger Erik Spinchorn.

Carl Armfelt tillägger:

– Starkt trackrecord är alltid viktigt. Det folk underskattar är egentligen distribution och andra aspekter. Det vi har märkt är att trackrecord är en bit men inriktningen på fonden och på fondbolaget är det som intresserar folk. Vi märker att folk gillar verkligen teknik och innovation. Det känns inspirerande på något sätt. Det kanske är därför vi har fått många barnsparare. Barn är en av våra största kundkategorier.

Varför är innovation och teknik så populärt?

– Det finns ett stort teknikintresse i Sverige generellt. Det är en region där det finns ett stort intresse av att göra saker bättre och effektivare. Det ligger lite i vår kultur. Det finns många bra dataspelsutvecklare, bredband men även inom hälsa, säger Carl Armfelt.

Erik Spinchorn tillägger:

– Folk ser runt omkring hur tekniken genomsyrar samhället mer och mer. Det är lätt att se att teknik och innovation kan växa bra även framöver därför borde det vara bra och intressant att investera i.

Carl Armfelt och Erik Spinchorn har arbetat drygt fem år tillsammans, först på Swedbank Robur och sedan nu på Tin Fonder. De pekar på att det är viktigt att förvaltare som arbetar tillsammans har bra kemi mellan sig. Man måste ha förtroende för varandra och för investeringsprocessen.

– Stridsparet är ju den minsta enheten i en armé. En militär struktur är ju ändå "original gangsters" när det gäller organisationskultur och ledarskap. Det är effektivt att inte vara ensam men ändå så få att man är snabb. Stridsparet är en optimal gruppförvaltning, varken en, tre eller fler är bättre, säger Erik Spinchorn.

De berättar att de generellt gör så mycket som möjligt tillsammans på arbetet, som mestadels består av att träffa bolag. Målsättningen är at ha minst 400 bolagsbesök per år men de räknar redan nu med att det kan uppgå till 500 bolagsbesök.

– När vi träffar bolag och gör analysjobbet är vi tillsammans vid minst 80 procent av mötena. Sedan när det gäller att presentera fonden så delar vi upp oss. Men när det handlar om fonden och investeringsprocessen försöker vi göra så mycket vi kan tillsammans, säger Carl Armfelt.

– Vi delar aldrig upp oss i sektorer. Det kommer alltid vara någon gång som man brinner lite mer för ett bolag än den andre. Men fortfarande är det ändå en investeringsprocess där vi gör så mycket som möjligt tillsammans. Båda ska kunna vara så utbytbara som möjligt, fortsätter han.

Erik Spinchorn tillägger:

– Detta är ett kreativt hantverk. Kreativiteten uppstår i korrelation mellan två individer. Vi är inte identiska individer. Om vi gör saker tillsammans är det bra om vi har samma indata. Vi ser också olika saker i olika vinklar och kommer fram till ett kreativt resultat.

En optimal dag har duon cirka 4-5 bolagsmöten och träffar människor samt sitter cirka två timmar framför datorn.

– Oftast är de mest intressanta mötena de vi får på väg till ett annat möte. Förvånansvärt ofta sker det att vi springer på någon på gatan när vi är på väg till ett möte. Det kan vara en medinvesterare eller en grundare till ett bolag, säger Carl Armfelt.

– Vår första fond är ändå en småbolagsfond. Den enda källan till avkastning är att träffa bolagen och försöka förstå dem, det är det absolut viktigaste. Jag tycker att för varje år som har gått så har vi lagt allt mer tid på att träffa människor, fortsätter han.

Tin Fonder har cirka 50 bolag i portföljen. Carl Armfelt och Erik Spinchorn berättar att en del av de befintliga bolagen träffar de en gång per år och andra träffar de fler gånger beroende vad som höänder i bolagen. Men de träffar även nya bolag.

– Vi försöker hålla örat mot rälsen efter nya skojiga idéer, vilket det finns väldigt gott om. Idéerna tar inte slut, säger Erik Spinchorn.

Tar ni initiativet till mötena?

– Vi tar gärna initiativet och sitter och funderar själva vilka vi tycker det är intressant att träffa. Det finns ett smörgåsbord där ute med aktörer som ordnar möten.

För att finna nya bolag använder sig duon av sitt närverk av befintliga bolag i portföljen.

– De är också våra bästa analytiker, säger Erik Spinchorn.

Carl Armfelt och Erik Spinchorn hintar om att det framåt våren har hänt lite mer i fondbolaget.

– Man ska inte helt ta bort möjligheterna att vi kan springer på några fullständigt briljanta människor som tycker att vi är kul och att vi tycker att de är kul. Oväntade saker kan ju hända. Om dessa briljanta människor har några andra idéer så måste vi vara öppna, lyssna och vara kreativa.

– Det skulle vara jättekul att låta den här firman växa lite över tid. Vi vet inte exakt hur och inget som vi kan berätta om i dag. Men vi har definitivt ambitioner att göra fler saker framöver, säger Erik Spinchorn.