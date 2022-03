”Rysslands centralbank är hackad”

För några veckor sedan förklarade Anonymous cyberkrig mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. https://www.realtid.se/hackergruppen-anonymous-forklarar-cyberkrig-mot-ryssland Ett konkret resultat av cyberkrigföringen är att Rysslands centralbank nu har blivit hackad och att 35.000 filer med hemliga överenskommelser kommer att publiceras på internet inom 48 timmar. Det är i alla fall vad hackergruppen påstår.

“No passage to Putin and oligarchs. Central Bank of Russian Federation has been hacked”, skriver hackergruppen på Twitter