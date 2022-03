Ryska storbanken VTB planerar exit i Europa

Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.



Sanktionerna har medfört att bankens tillgångar frusits och att det uteslutits ur det globala betalmeddelande-systemet Swift.



VTB driver idag en investmentbank i London samt en privatbank i Tyskland med 160 000 kunder. Banken uppger i ett uttalande att det tänker fortsätta verka i Europa men under förenklade former.



Förutom VTB har också Rysslands största bank Sberbank satts upp på sanktionslistan vilket lett till att det fått avsluta sitt europeiska äventyr i förra veckan. Sberbank var stora i Central- och Östeuropa.