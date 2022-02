Rubeln rasar till rekordlåga nivåer

Enligt Bloomberg hade rubeln under förmiddagen rasat med 23,7 procent mot den amerikanska dollarn till drygt 104 rubel per dollar. Under den inledande handeln utanför Ryssland var rubeln som mest ned omkring 29 procent.

Under gårdagen beslöt EU att förbjuda transaktioner med Rysslands centralbank och stänga vissa ryska banker från Swift och dessutom stänga EU:s luftrum för ryskt flyg.