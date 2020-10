Robert Boije om Ekonomipriset: "Ett bra val"

Paul R. Milgrom, född 1948 (72 år) i Detroit, USA.

Fil.dr 1979 vid Stanford University, Stanford, USA. Shirley and Leonard Ely, Jr. Professor of Humanities and Sciences, Stanford University, USA.

Robert B. Wilson, född 1937 (83 år) i Geneva, USA.

Fil.dr 1963 vid Harvard University, Cambridge, USA. Adams Distinguished Professor of Management, Emeritus, Stanford University, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.