Riskkapitalbolag lägger bud på Opus – styrelsen utvärderar budet

Riskkapitalbolag lägger bud på Opus

Searchlight Capital erbjuder 7,75 kronor kontant per aktie i bilprovningsbolaget Opus, enligt ett pressmeddelande. Budet läggs genom ett nybildat bolag Organ Bidco AB. Budet motsvarar en premie på 29,6 procent jämfört med fredagens stängningskurs. Opus vd Lothar Geilen deltar i budet tillsammans med Searchligt Capital som stöds av aktieägare motsvarande omkring 25 procent av aktierna i Opus. Budet värderar Opus till omkring 2.250 miljoner kronor.

– Med tanke på den omställning som sker i fordonsindustrin ser jag tydligt behovet av en långsiktig partner som tillhandahåller de ekonomiska resurserna som krävs för att göra de nödvändiga investeringarna, Magnus Greko, medgrundare av Opus, kommenterar i hans egenskap av större aktieägare i Opus.

Styrelsen, som har utsett Lazard till finansiell rådgivare och Vinge till legal rådgivare, ska nu utvärdera erbjudandet, inhämta en så kallad fairness opinion och offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet senast två veckor före acceptsfristens utgång. Vid börsenns öppning stiger Opus aktie med 30 procent.

Hemfosa förvärvar fastigheter i Finland

Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 miljoner kronor och med ett totalt hyresvärde om cirka 70 miljoner kronor.

Fastigheterna ligger i Tammerfors och Uleåborg. Samhälls­hyresgäster utgör 90 procent av hyresvärdet, såsom Ylesradio, Uleåborgs universitetssjukhus, Tampere University of Applied Sciences och Tammerfors stad. Båda fastigheterna är väl belägna med goda trafikförbindelser. Uleåborgfastigheten innefattar även en byggrätt för vård och kontor.

Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 42 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent och återstående avtalslängd är 9,4 år.

Fastigheterna tillträddes den 29 november 2019.

Prebonas styrelseledamot köper i Prebona

Prebonas styrelseledamot och största aktieägare, Christian Östberg, har köpt 17 581 aktier i bolaget via bolaget CJ Östberg AB.

Swedfund investerar 15 miljoner dollar i HHI

Med målet att öka tillgången på hälsovårdstjänster för att öka täckningen av sjukvård och förbättra liv i hela regionen investerar Swedfund 15 miljoner dollar i HHI.

– Som en utvecklingsfinansiär har vi ett starkt fokus på att fylla det kritiska glappet i vårdsektorn genom att ge tillgång till hälsokompetens i östra och södra Afrika. Därför är denna investering mycket viktig för oss, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Asienbörserna stiger på bred front

Strax innan klockan sex svensk tid var Tokyobörsens Nikkei 225-index upp omkring 1 procent, enligt Dagens Industri.

Shanghaibörsens kompositindex stiger med omkring 0,3 procent under måndagen medan den tekniktunga Shenzhenbörsen är upp 0,4 procent.

I Hongkong stiger Hang Seng-index i sin tur med 0,4 procent.

Oljepriset rekylerar uppåt

Priset på både Brent- och WTI-oljan rekylerar uppåt under måndagsmorgonen efter fredagens kraftiga nedgång.

Strax innan klockan sju svensk tid var spotpriset på Brent-oljan upp 0,9 procent till 61,3 dollar per fat medan WTI-oljan stiger 1,6 procent 56,1 dollar per fat. Under fredagen backade dock priset med 4 respektive 4,9 procent.

It-strul hos Kronofogden drabbar småföretag

På grund av it-problem är Kronofogdens handläggningstid mer än tjugo gånger längre än normalt. Småföretagare drabbas hårt när de tvingas vänta på att få in skulder från kunder som inte betalar. Detta skriver SvD Näringsliv. Kronofogden har fram tills nu använt ett it-system från början av 90-talet. För en månad sedan bytte Kronofogden sitt it-system. Syftet var att ge snabbare och bättre service, men det har blivit precis tvärt om. En ansökan om betalningsföreläggande tar normalt fem dagar att behandlas. I dag är väntetiden 105 dagar. Just nu ligger cirka 30 000 ansökningar om betalningsföreläggande på kö för att bli behandlade, enligt SvD Näringsliv.

Färre konkurser i Sverige under november

Antalet företagskonkurser minskade med 10 procent i november jämfört med motsvarande period föregående år, enligt statistik från UC.

UC noterar att de stora branscherna får ett uppsving under november månad.

Sammantaget under januari-november har konkurserna varit oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år.

Hittills i år har konkurserna inom byggindustrin ökat med 4 procent och inom restaurang- och hotellbranschen med 2 procent. Konkurserna i detaljhandeln har ökat med 9 procent, men i november månad minskar antalet konkurser inom segmentet med 38 procent. detta tycks dock vara ett tillfälligt uppsving och optimismen blir kortvarig.

– Detaljhandelskonkurserna består i huvudsak av mindre verksamheter med få anställda. Den här månaden var de ovanligt få, vilket är glädjande för de lokala handlarna. Den ökade konsumtionen under Black Friday indikerar att folk faktiskt är beredda att lägga pengar på konsumtion, men den kommer långt ifrån alla handlare till gagn, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en kommentar.